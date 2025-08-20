- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CCIF: Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest
Курс CCIF за сегодня изменился на -3.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.72, а максимальная — 2.84.
Следите за динамикой Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CCIF
- Джозеф Нельсон из Carlyle Credit Income Fund купил акции на $5 460
- XFLT: Why A 23% NAV Discount Is Barely Enough To Warrant An Upgrade
- Carlyle Credit Income Fund 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CCIF) 2026-05-20
- CEF Market Weekly Review: The Key Factors Driving NII
- Examining Historical CLO Equity Returns With ECC (NYSE:ECC)
- Carlyle Credit Income: рефинансирование снижает затраты, доходность 20%
- VVR: Avoid This Floating-Rate Fund For The Time Being (NYSE:VVR)
- OFS And Carlyle: 2 CLO CEFs In Danger Of Distribution Cuts, But Consider OCCI's Preferreds
- CCIF: NAV Erosion Is Likely To Continue (Rating Downgrade) (NYSE:CCIF)
- FRA ETF: Avoid This High-Yielding Fund Until It Cuts The Distribution
- SPMC: Caught In The CLO Credit Cycle Conundrum (NYSE:SPMC)
- JQC: Distribution Under Pressure And 2026 Fed Policy Will Make It Worse (NYSE:JQC)
- Carlyle Credit Income Fund (CCIF) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Carlyle Credit Income Fund 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CCIF) 2025-11-19
- CCID: A 7.375% Term Preferred IPO From Carlyle Credit Income Fund (NYSE:CCIF)
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, October 2025 (NYSE:DTE)
- Dry-Powder Options To Replace XLFT.PR.A Redemption
- Акции Carlyle Credit Income Fund падают после размещения префов
- Carlyle Credit Income Fund разместил привилегированные акции на $29,4 млн
- Carlyle Credit Income Fund stock falls after pricing preferred share offering
- Carlyle Credit Income Fund prices $29.4 million preferred shares offering
- Watch Out, CCIA Is Getting Called (NYSE:CCIA)
- CCIF: Discounted Valuation Still Doesn't Justify A Buy (NYSE:CCIF)
- Carlyle Credit Income Fund (CCIF) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CCIF сегодня?
Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest (CCIF) сегодня оценивается на уровне 2.73. Инструмент торгуется в пределах 2.72 - 2.84, вчерашнее закрытие составило 2.84, а торговый объем достиг 255. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCIF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest?
Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 2.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -52.60% и USD. Отслеживайте движения CCIF на графике в реальном времени.
Как купить акции CCIF?
Вы можете купить акции Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest (CCIF) по текущей цене 2.73. Ордера обычно размещаются около 2.73 или 3.03, тогда как 255 и -3.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCIF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CCIF?
Инвестирование в Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 2.57 - 5.95 и текущей цены 2.73. Многие сравнивают -3.53% и -18.75% перед размещением ордеров на 2.73 или 3.03. Изучайте ежедневные изменения цены CCIF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest?
Самая высокая цена Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest (CCIF) за последний год составила 5.95. Акции заметно колебались в пределах 2.57 - 5.95, сравнение с 2.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest?
Самая низкая цена Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest (CCIF) за год составила 2.57. Сравнение с текущими 2.73 и 2.57 - 5.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCIF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CCIF?
В прошлом Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.84 и -52.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.84
- Open
- 2.82
- Bid
- 2.73
- Ask
- 3.03
- Low
- 2.72
- High
- 2.84
- Объем
- 255
- Дневное изменение
- -3.87%
- Месячное изменение
- -3.53%
- 6-месячное изменение
- -18.75%
- Годовое изменение
- -52.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%