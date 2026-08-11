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CBTJ: Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
Курс CBTJ за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.62, а максимальная — 17.76.
Следите за динамикой Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CBTJ сегодня?
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) сегодня оценивается на уровне 17.63. Инструмент торгуется в пределах 17.62 - 17.76, вчерашнее закрытие составило 17.81, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CBTJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January?
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January в настоящее время оценивается в 17.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.80% и USD. Отслеживайте движения CBTJ на графике в реальном времени.
Как купить акции CBTJ?
Вы можете купить акции Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) по текущей цене 17.63. Ордера обычно размещаются около 17.63 или 17.93, тогда как 52 и -0.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CBTJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CBTJ?
Инвестирование в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January предполагает учет годового диапазона 17.22 - 20.67 и текущей цены 17.63. Многие сравнивают -0.28% и -7.12% перед размещением ордеров на 17.63 или 17.93. Изучайте ежедневные изменения цены CBTJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January?
Самая высокая цена Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) за последний год составила 20.67. Акции заметно колебались в пределах 17.22 - 20.67, сравнение с 17.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January?
Самая низкая цена Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) за год составила 17.22. Сравнение с текущими 17.63 и 17.22 - 20.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CBTJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CBTJ?
В прошлом Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.81 и -5.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.81
- Open
- 17.76
- Bid
- 17.63
- Ask
- 17.93
- Low
- 17.62
- High
- 17.76
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- -1.01%
- Месячное изменение
- -0.28%
- 6-месячное изменение
- -7.12%
- Годовое изменение
- -5.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%