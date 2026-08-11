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CBTJ: Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

17.63 USD 0.18 (1.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CBTJ за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.62, а максимальная — 17.76.

Следите за динамикой Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CBTJ сегодня?

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) сегодня оценивается на уровне 17.63. Инструмент торгуется в пределах 17.62 - 17.76, вчерашнее закрытие составило 17.81, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CBTJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January?

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January в настоящее время оценивается в 17.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.80% и USD. Отслеживайте движения CBTJ на графике в реальном времени.

Как купить акции CBTJ?

Вы можете купить акции Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) по текущей цене 17.63. Ордера обычно размещаются около 17.63 или 17.93, тогда как 52 и -0.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CBTJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CBTJ?

Инвестирование в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January предполагает учет годового диапазона 17.22 - 20.67 и текущей цены 17.63. Многие сравнивают -0.28% и -7.12% перед размещением ордеров на 17.63 или 17.93. Изучайте ежедневные изменения цены CBTJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January?

Самая высокая цена Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) за последний год составила 20.67. Акции заметно колебались в пределах 17.22 - 20.67, сравнение с 17.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January?

Самая низкая цена Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) за год составила 17.22. Сравнение с текущими 17.63 и 17.22 - 20.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CBTJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CBTJ?

В прошлом Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.81 и -5.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.62 17.76
Годовой диапазон
17.22 20.67
Предыдущее закрытие
17.81
Open
17.76
Bid
17.63
Ask
17.93
Low
17.62
High
17.76
Объем
52
Дневное изменение
-1.01%
Месячное изменение
-0.28%
6-месячное изменение
-7.12%
Годовое изменение
-5.80%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%