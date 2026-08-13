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CBTJ: Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

17.59 USD 0.04 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CBTJ汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点17.59和高点17.65进行交易。

关注Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CBTJ股票今天的价格是多少？

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January股票今天的定价为17.59。它在17.59 - 17.65范围内交易，昨天的收盘价为17.63，交易量达到6。CBTJ的实时价格图表显示了这些更新。

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January股票是否支付股息？

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January目前的价值为17.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.01%和USD。实时查看图表以跟踪CBTJ走势。

如何购买CBTJ股票？

您可以以17.59的当前价格购买Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January股票。订单通常设置在17.59或17.89附近，而6和-0.34%显示市场活动。立即关注CBTJ的实时图表更新。

如何投资CBTJ股票？

投资Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January需要考虑年度范围17.22 - 20.67和当前价格17.59。许多人在以17.59或17.89下订单之前，会比较-0.51%和。实时查看CBTJ价格图表，了解每日变化。

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January的最高价格是20.67。在17.22 - 20.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January的绩效。

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January股票的最低价格是多少？

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January（CBTJ）的最低价格为17.22。将其与当前的17.59和17.22 - 20.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CBTJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CBTJ股票是什么时候拆分的？

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.63和-6.01%中可见。

日范围
17.59 17.65
年范围
17.22 20.67
前一天收盘价
17.63
开盘价
17.65
卖价
17.59
买价
17.89
最低价
17.59
最高价
17.65
交易量
6
日变化
-0.23%
月变化
-0.51%
6个月变化
-7.33%
年变化
-6.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%