CBSH: Commerce Bancshares Inc
58.61 USD 0.41 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CBSH за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.92, а максимальная — 59.00.
Следите за динамикой Commerce Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CBSH
Дневной диапазон
57.92 59.00
Годовой диапазон
52.69 76.39
- Предыдущее закрытие
- 59.02
- Open
- 59.00
- Bid
- 58.61
- Ask
- 58.91
- Low
- 57.92
- High
- 59.00
- Объем
- 1.587 K
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- -4.40%
- 6-месячное изменение
- -4.98%
- Годовое изменение
- -0.69%
