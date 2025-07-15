KurseKategorien
CBSH: Commerce Bancshares Inc

60.25 USD 1.00 (1.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CBSH hat sich für heute um 1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.25 bis zu einem Hoch von 60.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Commerce Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
59.25 60.30
Jahresspanne
52.69 76.39
Vorheriger Schlusskurs
59.25
Eröffnung
59.44
Bid
60.25
Ask
60.55
Tief
59.25
Hoch
60.30
Volumen
1.729 K
Tagesänderung
1.69%
Monatsänderung
-1.73%
6-Monatsänderung
-2.32%
Jahresänderung
2.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K