CBSH: Commerce Bancshares Inc
60.25 USD 1.00 (1.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CBSH hat sich für heute um 1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.25 bis zu einem Hoch von 60.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Commerce Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CBSH News
- Commerce Bancshares announces board retirement of Jonathan M. Kemper
- Huntington Shares Up 23.2% in a Year: Should You Hold or Fold Now?
- HTH Shares Hit 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Commerce (CBSH) Upgraded to Buy: Here's Why
- Moody's Increases MERIS Stake to Expand in the Middle East & Africa
- Commerce Bancshares Secures Green Light for FineMark Acquisition
- Commerce Bancshares: A High-Quality Bank At A Full Valuation (NASDAQ:CBSH)
- Why Is Commerce (CBSH) Down 3.7% Since Last Earnings Report?
- Stablecoins Are a Hot Topic, but These 3 Traditional Banking Stocks Have Real Staying Power
- Zacks.com featured highlights include Vital Farms, Acushnet, Texas Capital Bancshares and Commerce Bancshares
- 4 Must-Buy Efficient Stocks for Solid Gains Amid Volatility
- Best Dividend Kings: July 2025
- Commerce Bancshares Beats Q2 EPS by 9%
- FNB Stock Up 2.3% as Q2 Earnings Beat on Higher NII, Provisions Rise
- Bank OZK's Q2 Earnings Beat on Higher Fee Income & NII, Stock Up 1.5%
- WAFD Gains as Q3 Earnings Beat on Fee Income, Weak Lending Hurts NII
- CBSH Q2 Earnings Beat Despite Higher Expenses, Provisions
- Commerce (CBSH) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Commerce Bancshares (CBSH) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Commerce Bancshares beats Q2 expectations as net interest income hits record
- Commerce Bancshares earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- ASML, Johnson & Johnson, Bank of America set to report earnings Wednesday
- HBAN vs. CBSH: Which Stock Is the Better Value Option?
Tagesspanne
59.25 60.30
Jahresspanne
52.69 76.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.25
- Eröffnung
- 59.44
- Bid
- 60.25
- Ask
- 60.55
- Tief
- 59.25
- Hoch
- 60.30
- Volumen
- 1.729 K
- Tagesänderung
- 1.69%
- Monatsänderung
- -1.73%
- 6-Monatsänderung
- -2.32%
- Jahresänderung
- 2.08%
