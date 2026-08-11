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CBC: Central Bancompany Inc - Class A
Курс CBC за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.98, а максимальная — 33.62.
Следите за динамикой Central Bancompany Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CBC сегодня?
Central Bancompany Inc - Class A (CBC) сегодня оценивается на уровне 33.04. Инструмент торгуется в пределах 32.98 - 33.62, вчерашнее закрытие составило 33.51, а торговый объем достиг 2216. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CBC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Central Bancompany Inc - Class A?
Central Bancompany Inc - Class A в настоящее время оценивается в 33.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 48.90% и USD. Отслеживайте движения CBC на графике в реальном времени.
Как купить акции CBC?
Вы можете купить акции Central Bancompany Inc - Class A (CBC) по текущей цене 33.04. Ордера обычно размещаются около 33.04 или 33.34, тогда как 2216 и -0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CBC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CBC?
Инвестирование в Central Bancompany Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 22.00 - 33.82 и текущей цены 33.04. Многие сравнивают 0.24% и 37.38% перед размещением ордеров на 33.04 или 33.34. Изучайте ежедневные изменения цены CBC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Central Bancompany Inc - Class A?
Самая высокая цена Central Bancompany Inc - Class A (CBC) за последний год составила 33.82. Акции заметно колебались в пределах 22.00 - 33.82, сравнение с 33.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Central Bancompany Inc - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Central Bancompany Inc - Class A?
Самая низкая цена Central Bancompany Inc - Class A (CBC) за год составила 22.00. Сравнение с текущими 33.04 и 22.00 - 33.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CBC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CBC?
В прошлом Central Bancompany Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.51 и 48.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.51
- Open
- 33.24
- Bid
- 33.04
- Ask
- 33.34
- Low
- 32.98
- High
- 33.62
- Объем
- 2.216 K
- Дневное изменение
- -1.40%
- Месячное изменение
- 0.24%
- 6-месячное изменение
- 37.38%
- Годовое изменение
- 48.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%