Курс CBC за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.98, а максимальная — 33.62.

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