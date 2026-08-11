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CBC: Central Bancompany Inc - Class A

33.04 USD 0.47 (1.40%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CBC за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.98, а максимальная — 33.62.

Следите за динамикой Central Bancompany Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CBC сегодня?

Central Bancompany Inc - Class A (CBC) сегодня оценивается на уровне 33.04. Инструмент торгуется в пределах 32.98 - 33.62, вчерашнее закрытие составило 33.51, а торговый объем достиг 2216. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CBC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Central Bancompany Inc - Class A?

Central Bancompany Inc - Class A в настоящее время оценивается в 33.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 48.90% и USD. Отслеживайте движения CBC на графике в реальном времени.

Как купить акции CBC?

Вы можете купить акции Central Bancompany Inc - Class A (CBC) по текущей цене 33.04. Ордера обычно размещаются около 33.04 или 33.34, тогда как 2216 и -0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CBC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CBC?

Инвестирование в Central Bancompany Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 22.00 - 33.82 и текущей цены 33.04. Многие сравнивают 0.24% и 37.38% перед размещением ордеров на 33.04 или 33.34. Изучайте ежедневные изменения цены CBC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Central Bancompany Inc - Class A?

Самая высокая цена Central Bancompany Inc - Class A (CBC) за последний год составила 33.82. Акции заметно колебались в пределах 22.00 - 33.82, сравнение с 33.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Central Bancompany Inc - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Central Bancompany Inc - Class A?

Самая низкая цена Central Bancompany Inc - Class A (CBC) за год составила 22.00. Сравнение с текущими 33.04 и 22.00 - 33.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CBC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CBC?

В прошлом Central Bancompany Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.51 и 48.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.98 33.62
Годовой диапазон
22.00 33.82
Предыдущее закрытие
33.51
Open
33.24
Bid
33.04
Ask
33.34
Low
32.98
High
33.62
Объем
2.216 K
Дневное изменение
-1.40%
Месячное изменение
0.24%
6-месячное изменение
37.38%
Годовое изменение
48.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%