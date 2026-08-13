CBC: Central Bancompany Inc - Class A
今日CBC汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点32.68和高点33.42进行交易。
关注Central Bancompany Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CBC股票今天的价格是多少？
Central Bancompany Inc - Class A股票今天的定价为32.99。它在32.68 - 33.42范围内交易，昨天的收盘价为33.04，交易量达到1399。CBC的实时价格图表显示了这些更新。
Central Bancompany Inc - Class A股票是否支付股息？
Central Bancompany Inc - Class A目前的价值为32.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注48.67%和USD。实时查看图表以跟踪CBC走势。
如何购买CBC股票？
您可以以32.99的当前价格购买Central Bancompany Inc - Class A股票。订单通常设置在32.99或33.29附近，而1399和0.46%显示市场活动。立即关注CBC的实时图表更新。
如何投资CBC股票？
投资Central Bancompany Inc - Class A需要考虑年度范围22.00 - 33.82和当前价格32.99。许多人在以32.99或33.29下订单之前，会比较0.09%和。实时查看CBC价格图表，了解每日变化。
Central Bancompany Inc - Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Central Bancompany Inc - Class A的最高价格是33.82。在22.00 - 33.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Central Bancompany Inc - Class A的绩效。
Central Bancompany Inc - Class A股票的最低价格是多少？
Central Bancompany Inc - Class A（CBC）的最低价格为22.00。将其与当前的32.99和22.00 - 33.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CBC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CBC股票是什么时候拆分的？
Central Bancompany Inc - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.04和48.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.04
- 开盘价
- 32.84
- 卖价
- 32.99
- 买价
- 33.29
- 最低价
- 32.68
- 最高价
- 33.42
- 交易量
- 1.399 K
- 日变化
- -0.15%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- 37.17%
- 年变化
- 48.67%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%