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CBC: Central Bancompany Inc - Class A

32.99 USD 0.05 (0.15%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CBC汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点32.68和高点33.42进行交易。

关注Central Bancompany Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

CBC股票今天的价格是多少？

Central Bancompany Inc - Class A股票今天的定价为32.99。它在32.68 - 33.42范围内交易，昨天的收盘价为33.04，交易量达到1399。CBC的实时价格图表显示了这些更新。

Central Bancompany Inc - Class A股票是否支付股息？

Central Bancompany Inc - Class A目前的价值为32.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注48.67%和USD。实时查看图表以跟踪CBC走势。

如何购买CBC股票？

您可以以32.99的当前价格购买Central Bancompany Inc - Class A股票。订单通常设置在32.99或33.29附近，而1399和0.46%显示市场活动。立即关注CBC的实时图表更新。

如何投资CBC股票？

投资Central Bancompany Inc - Class A需要考虑年度范围22.00 - 33.82和当前价格32.99。许多人在以32.99或33.29下订单之前，会比较0.09%和。实时查看CBC价格图表，了解每日变化。

Central Bancompany Inc - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Central Bancompany Inc - Class A的最高价格是33.82。在22.00 - 33.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Central Bancompany Inc - Class A的绩效。

Central Bancompany Inc - Class A股票的最低价格是多少？

Central Bancompany Inc - Class A（CBC）的最低价格为22.00。将其与当前的32.99和22.00 - 33.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CBC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CBC股票是什么时候拆分的？

Central Bancompany Inc - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.04和48.67%中可见。

日范围
32.68 33.42
年范围
22.00 33.82
前一天收盘价
33.04
开盘价
32.84
卖价
32.99
买价
33.29
最低价
32.68
最高价
33.42
交易量
1.399 K
日变化
-0.15%
月变化
0.09%
6个月变化
37.17%
年变化
48.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%