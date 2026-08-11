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CAST: FreeCast, Inc.
Курс CAST за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.18, а максимальная — 1.31.
Следите за динамикой FreeCast, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CAST сегодня?
FreeCast, Inc. (CAST) сегодня оценивается на уровне 1.23. Инструмент торгуется в пределах 1.18 - 1.31, вчерашнее закрытие составило 1.24, а торговый объем достиг 606. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CAST в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FreeCast, Inc.?
FreeCast, Inc. в настоящее время оценивается в 1.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -96.27% и USD. Отслеживайте движения CAST на графике в реальном времени.
Как купить акции CAST?
Вы можете купить акции FreeCast, Inc. (CAST) по текущей цене 1.23. Ордера обычно размещаются около 1.23 или 1.53, тогда как 606 и -3.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CAST на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CAST?
Инвестирование в FreeCast, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.50 - 33.00 и текущей цены 1.23. Многие сравнивают 1.65% и -96.27% перед размещением ордеров на 1.23 или 1.53. Изучайте ежедневные изменения цены CAST на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FreeCast, Inc.?
Самая высокая цена FreeCast, Inc. (CAST) за последний год составила 33.00. Акции заметно колебались в пределах 0.50 - 33.00, сравнение с 1.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FreeCast, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FreeCast, Inc.?
Самая низкая цена FreeCast, Inc. (CAST) за год составила 0.50. Сравнение с текущими 1.23 и 0.50 - 33.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CAST во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CAST?
В прошлом FreeCast, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.24 и -96.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.24
- Open
- 1.27
- Bid
- 1.23
- Ask
- 1.53
- Low
- 1.18
- High
- 1.31
- Объем
- 606
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- 1.65%
- 6-месячное изменение
- -96.27%
- Годовое изменение
- -96.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%