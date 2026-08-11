КотировкиРазделы
Валюты / CAST
Назад в Рынок акций США

CAST: FreeCast, Inc.

1.23 USD 0.01 (0.81%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CAST за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.18, а максимальная — 1.31.

Следите за динамикой FreeCast, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CAST сегодня?

FreeCast, Inc. (CAST) сегодня оценивается на уровне 1.23. Инструмент торгуется в пределах 1.18 - 1.31, вчерашнее закрытие составило 1.24, а торговый объем достиг 606. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CAST в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FreeCast, Inc.?

FreeCast, Inc. в настоящее время оценивается в 1.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -96.27% и USD. Отслеживайте движения CAST на графике в реальном времени.

Как купить акции CAST?

Вы можете купить акции FreeCast, Inc. (CAST) по текущей цене 1.23. Ордера обычно размещаются около 1.23 или 1.53, тогда как 606 и -3.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CAST на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CAST?

Инвестирование в FreeCast, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.50 - 33.00 и текущей цены 1.23. Многие сравнивают 1.65% и -96.27% перед размещением ордеров на 1.23 или 1.53. Изучайте ежедневные изменения цены CAST на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FreeCast, Inc.?

Самая высокая цена FreeCast, Inc. (CAST) за последний год составила 33.00. Акции заметно колебались в пределах 0.50 - 33.00, сравнение с 1.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FreeCast, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FreeCast, Inc.?

Самая низкая цена FreeCast, Inc. (CAST) за год составила 0.50. Сравнение с текущими 1.23 и 0.50 - 33.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CAST во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CAST?

В прошлом FreeCast, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.24 и -96.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.18 1.31
Годовой диапазон
0.50 33.00
Предыдущее закрытие
1.24
Open
1.27
Bid
1.23
Ask
1.53
Low
1.18
High
1.31
Объем
606
Дневное изменение
-0.81%
Месячное изменение
1.65%
6-месячное изменение
-96.27%
Годовое изменение
-96.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%