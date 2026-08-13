CAST股票今天的价格是多少？ FreeCast, Inc.股票今天的定价为1.35。它在1.21 - 1.56范围内交易，昨天的收盘价为1.23，交易量达到3772。CAST的实时价格图表显示了这些更新。

FreeCast, Inc.股票是否支付股息？ FreeCast, Inc.目前的价值为1.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-95.91%和USD。实时查看图表以跟踪CAST走势。

如何购买CAST股票？ 您可以以1.35的当前价格购买FreeCast, Inc.股票。订单通常设置在1.35或1.65附近，而3772和9.76%显示市场活动。立即关注CAST的实时图表更新。

如何投资CAST股票？ 投资FreeCast, Inc.需要考虑年度范围0.50 - 33.00和当前价格1.35。许多人在以1.35或1.65下订单之前，会比较11.57%和。实时查看CAST价格图表，了解每日变化。

FreeCast, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FreeCast, Inc.的最高价格是33.00。在0.50 - 33.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FreeCast, Inc.的绩效。

FreeCast, Inc.股票的最低价格是多少？ FreeCast, Inc.（CAST）的最低价格为0.50。将其与当前的1.35和0.50 - 33.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CAST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。