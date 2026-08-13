CAST: FreeCast, Inc.
今日CAST汇率已更改9.76%。当日，交易品种以低点1.21和高点1.56进行交易。
关注FreeCast, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CAST股票今天的价格是多少？
FreeCast, Inc.股票今天的定价为1.35。它在1.21 - 1.56范围内交易，昨天的收盘价为1.23，交易量达到3772。CAST的实时价格图表显示了这些更新。
FreeCast, Inc.股票是否支付股息？
FreeCast, Inc.目前的价值为1.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-95.91%和USD。实时查看图表以跟踪CAST走势。
如何购买CAST股票？
您可以以1.35的当前价格购买FreeCast, Inc.股票。订单通常设置在1.35或1.65附近，而3772和9.76%显示市场活动。立即关注CAST的实时图表更新。
如何投资CAST股票？
投资FreeCast, Inc.需要考虑年度范围0.50 - 33.00和当前价格1.35。许多人在以1.35或1.65下订单之前，会比较11.57%和。实时查看CAST价格图表，了解每日变化。
FreeCast, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FreeCast, Inc.的最高价格是33.00。在0.50 - 33.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FreeCast, Inc.的绩效。
FreeCast, Inc.股票的最低价格是多少？
FreeCast, Inc.（CAST）的最低价格为0.50。将其与当前的1.35和0.50 - 33.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CAST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CAST股票是什么时候拆分的？
FreeCast, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.23和-95.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.23
- 开盘价
- 1.23
- 卖价
- 1.35
- 买价
- 1.65
- 最低价
- 1.21
- 最高价
- 1.56
- 交易量
- 3.772 K
- 日变化
- 9.76%
- 月变化
- 11.57%
- 6个月变化
- -95.91%
- 年变化
- -95.91%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%