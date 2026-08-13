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CAST: FreeCast, Inc.

1.35 USD 0.12 (9.76%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CAST汇率已更改9.76%。当日，交易品种以低点1.21和高点1.56进行交易。

关注FreeCast, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
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常见问题解答

CAST股票今天的价格是多少？

FreeCast, Inc.股票今天的定价为1.35。它在1.21 - 1.56范围内交易，昨天的收盘价为1.23，交易量达到3772。CAST的实时价格图表显示了这些更新。

FreeCast, Inc.股票是否支付股息？

FreeCast, Inc.目前的价值为1.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-95.91%和USD。实时查看图表以跟踪CAST走势。

如何购买CAST股票？

您可以以1.35的当前价格购买FreeCast, Inc.股票。订单通常设置在1.35或1.65附近，而3772和9.76%显示市场活动。立即关注CAST的实时图表更新。

如何投资CAST股票？

投资FreeCast, Inc.需要考虑年度范围0.50 - 33.00和当前价格1.35。许多人在以1.35或1.65下订单之前，会比较11.57%和。实时查看CAST价格图表，了解每日变化。

FreeCast, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FreeCast, Inc.的最高价格是33.00。在0.50 - 33.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FreeCast, Inc.的绩效。

FreeCast, Inc.股票的最低价格是多少？

FreeCast, Inc.（CAST）的最低价格为0.50。将其与当前的1.35和0.50 - 33.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CAST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CAST股票是什么时候拆分的？

FreeCast, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.23和-95.91%中可见。

日范围
1.21 1.56
年范围
0.50 33.00
前一天收盘价
1.23
开盘价
1.23
卖价
1.35
买价
1.65
最低价
1.21
最高价
1.56
交易量
3.772 K
日变化
9.76%
月变化
11.57%
6个月变化
-95.91%
年变化
-95.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%