Курс CAPT за сегодня изменился на -84.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.05, а максимальная — 0.09.

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