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CAPT: Captivision Inc

0.06 USD 0.33 (84.62%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CAPT за сегодня изменился на -84.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.05, а максимальная — 0.09.

Следите за динамикой Captivision Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CAPT сегодня?

Captivision Inc (CAPT) сегодня оценивается на уровне 0.06. Инструмент торгуется в пределах 0.05 - 0.09, вчерашнее закрытие составило 0.39, а торговый объем достиг 15821. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CAPT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Captivision Inc?

Captivision Inc в настоящее время оценивается в 0.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -87.50% и USD. Отслеживайте движения CAPT на графике в реальном времени.

Как купить акции CAPT?

Вы можете купить акции Captivision Inc (CAPT) по текущей цене 0.06. Ордера обычно размещаются около 0.06 или 0.36, тогда как 15821 и -33.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CAPT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CAPT?

Инвестирование в Captivision Inc предполагает учет годового диапазона 0.05 - 1.93 и текущей цены 0.06. Многие сравнивают -85.00% и -90.00% перед размещением ордеров на 0.06 или 0.36. Изучайте ежедневные изменения цены CAPT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Captivision Inc?

Самая высокая цена Captivision Inc (CAPT) за последний год составила 1.93. Акции заметно колебались в пределах 0.05 - 1.93, сравнение с 0.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Captivision Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Captivision Inc?

Самая низкая цена Captivision Inc (CAPT) за год составила 0.05. Сравнение с текущими 0.06 и 0.05 - 1.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CAPT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CAPT?

В прошлом Captivision Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.39 и -87.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.05 0.09
Годовой диапазон
0.05 1.93
Предыдущее закрытие
0.39
Open
0.09
Bid
0.06
Ask
0.36
Low
0.05
High
0.09
Объем
15.821 K
Дневное изменение
-84.62%
Месячное изменение
-85.00%
6-месячное изменение
-90.00%
Годовое изменение
-87.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%