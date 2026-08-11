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CAPT: Captivision Inc
Курс CAPT за сегодня изменился на -84.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.05, а максимальная — 0.09.
Следите за динамикой Captivision Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CAPT сегодня?
Captivision Inc (CAPT) сегодня оценивается на уровне 0.06. Инструмент торгуется в пределах 0.05 - 0.09, вчерашнее закрытие составило 0.39, а торговый объем достиг 15821. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CAPT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Captivision Inc?
Captivision Inc в настоящее время оценивается в 0.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -87.50% и USD. Отслеживайте движения CAPT на графике в реальном времени.
Как купить акции CAPT?
Вы можете купить акции Captivision Inc (CAPT) по текущей цене 0.06. Ордера обычно размещаются около 0.06 или 0.36, тогда как 15821 и -33.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CAPT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CAPT?
Инвестирование в Captivision Inc предполагает учет годового диапазона 0.05 - 1.93 и текущей цены 0.06. Многие сравнивают -85.00% и -90.00% перед размещением ордеров на 0.06 или 0.36. Изучайте ежедневные изменения цены CAPT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Captivision Inc?
Самая высокая цена Captivision Inc (CAPT) за последний год составила 1.93. Акции заметно колебались в пределах 0.05 - 1.93, сравнение с 0.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Captivision Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Captivision Inc?
Самая низкая цена Captivision Inc (CAPT) за год составила 0.05. Сравнение с текущими 0.06 и 0.05 - 1.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CAPT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CAPT?
В прошлом Captivision Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.39 и -87.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.39
- Open
- 0.09
- Bid
- 0.06
- Ask
- 0.36
- Low
- 0.05
- High
- 0.09
- Объем
- 15.821 K
- Дневное изменение
- -84.62%
- Месячное изменение
- -85.00%
- 6-месячное изменение
- -90.00%
- Годовое изменение
- -87.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%