报价部分
货币 / CAPT
回到股票

CAPT: Captivision Inc

0.06 USD 0.33 (84.62%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CAPT汇率已更改-84.62%。当日，交易品种以低点0.05和高点0.09进行交易。

关注Captivision Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CAPT股票今天的价格是多少？

Captivision Inc股票今天的定价为0.06。它在0.05 - 0.09范围内交易，昨天的收盘价为0.39，交易量达到15821。CAPT的实时价格图表显示了这些更新。

Captivision Inc股票是否支付股息？

Captivision Inc目前的价值为0.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-87.50%和USD。实时查看图表以跟踪CAPT走势。

如何购买CAPT股票？

您可以以0.06的当前价格购买Captivision Inc股票。订单通常设置在0.06或0.36附近，而15821和-33.33%显示市场活动。立即关注CAPT的实时图表更新。

如何投资CAPT股票？

投资Captivision Inc需要考虑年度范围0.05 - 1.93和当前价格0.06。许多人在以0.06或0.36下订单之前，会比较-85.00%和。实时查看CAPT价格图表，了解每日变化。

Captivision Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Captivision Inc的最高价格是1.93。在0.05 - 1.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Captivision Inc的绩效。

Captivision Inc股票的最低价格是多少？

Captivision Inc（CAPT）的最低价格为0.05。将其与当前的0.06和0.05 - 1.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CAPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CAPT股票是什么时候拆分的？

Captivision Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.39和-87.50%中可见。

日范围
0.05 0.09
年范围
0.05 1.93
前一天收盘价
0.39
开盘价
0.09
卖价
0.06
买价
0.36
最低价
0.05
最高价
0.09
交易量
15.821 K
日变化
-84.62%
月变化
-85.00%
6个月变化
-90.00%
年变化
-87.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%