CAPT股票今天的价格是多少？ Captivision Inc股票今天的定价为0.06。它在0.05 - 0.09范围内交易，昨天的收盘价为0.39，交易量达到15821。CAPT的实时价格图表显示了这些更新。

Captivision Inc股票是否支付股息？ Captivision Inc目前的价值为0.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-87.50%和USD。实时查看图表以跟踪CAPT走势。

如何购买CAPT股票？ 您可以以0.06的当前价格购买Captivision Inc股票。订单通常设置在0.06或0.36附近，而15821和-33.33%显示市场活动。立即关注CAPT的实时图表更新。

如何投资CAPT股票？ 投资Captivision Inc需要考虑年度范围0.05 - 1.93和当前价格0.06。许多人在以0.06或0.36下订单之前，会比较-85.00%和。实时查看CAPT价格图表，了解每日变化。

Captivision Inc股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Captivision Inc的最高价格是1.93。在0.05 - 1.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Captivision Inc的绩效。

Captivision Inc股票的最低价格是多少？ Captivision Inc（CAPT）的最低价格为0.05。将其与当前的0.06和0.05 - 1.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CAPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。