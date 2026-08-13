CAPT: Captivision Inc
今日CAPT汇率已更改-84.62%。当日，交易品种以低点0.05和高点0.09进行交易。
关注Captivision Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CAPT股票今天的价格是多少？
Captivision Inc股票今天的定价为0.06。它在0.05 - 0.09范围内交易，昨天的收盘价为0.39，交易量达到15821。CAPT的实时价格图表显示了这些更新。
Captivision Inc股票是否支付股息？
Captivision Inc目前的价值为0.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-87.50%和USD。实时查看图表以跟踪CAPT走势。
如何购买CAPT股票？
您可以以0.06的当前价格购买Captivision Inc股票。订单通常设置在0.06或0.36附近，而15821和-33.33%显示市场活动。立即关注CAPT的实时图表更新。
如何投资CAPT股票？
投资Captivision Inc需要考虑年度范围0.05 - 1.93和当前价格0.06。许多人在以0.06或0.36下订单之前，会比较-85.00%和。实时查看CAPT价格图表，了解每日变化。
Captivision Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Captivision Inc的最高价格是1.93。在0.05 - 1.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Captivision Inc的绩效。
Captivision Inc股票的最低价格是多少？
Captivision Inc（CAPT）的最低价格为0.05。将其与当前的0.06和0.05 - 1.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CAPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CAPT股票是什么时候拆分的？
Captivision Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.39和-87.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.39
- 开盘价
- 0.09
- 卖价
- 0.06
- 买价
- 0.36
- 最低价
- 0.05
- 最高价
- 0.09
- 交易量
- 15.821 K
- 日变化
- -84.62%
- 月变化
- -85.00%
- 6个月变化
- -90.00%
- 年变化
- -87.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%