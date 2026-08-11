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CALI: China Auto Logistics

50.35 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CALI за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.35, а максимальная — 50.38.

Следите за динамикой China Auto Logistics. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CALI сегодня?

China Auto Logistics (CALI) сегодня оценивается на уровне 50.35. Инструмент торгуется в пределах 50.35 - 50.38, вчерашнее закрытие составило 50.37, а торговый объем достиг 210. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CALI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям China Auto Logistics?

China Auto Logistics в настоящее время оценивается в 50.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.28% и USD. Отслеживайте движения CALI на графике в реальном времени.

Как купить акции CALI?

Вы можете купить акции China Auto Logistics (CALI) по текущей цене 50.35. Ордера обычно размещаются около 50.35 или 50.65, тогда как 210 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CALI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CALI?

Инвестирование в China Auto Logistics предполагает учет годового диапазона 50.04 - 51.39 и текущей цены 50.35. Многие сравнивают 0.16% и -0.65% перед размещением ордеров на 50.35 или 50.65. Изучайте ежедневные изменения цены CALI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции China Auto Logistics?

Самая высокая цена China Auto Logistics (CALI) за последний год составила 51.39. Акции заметно колебались в пределах 50.04 - 51.39, сравнение с 50.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику China Auto Logistics на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции China Auto Logistics?

Самая низкая цена China Auto Logistics (CALI) за год составила 50.04. Сравнение с текущими 50.35 и 50.04 - 51.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CALI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CALI?

В прошлом China Auto Logistics проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.37 и -0.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.35 50.38
Годовой диапазон
50.04 51.39
Предыдущее закрытие
50.37
Open
50.38
Bid
50.35
Ask
50.65
Low
50.35
High
50.38
Объем
210
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-0.65%
Годовое изменение
-0.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%