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CALI: China Auto Logistics
Курс CALI за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.35, а максимальная — 50.38.
Следите за динамикой China Auto Logistics. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CALI сегодня?
China Auto Logistics (CALI) сегодня оценивается на уровне 50.35. Инструмент торгуется в пределах 50.35 - 50.38, вчерашнее закрытие составило 50.37, а торговый объем достиг 210. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CALI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям China Auto Logistics?
China Auto Logistics в настоящее время оценивается в 50.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.28% и USD. Отслеживайте движения CALI на графике в реальном времени.
Как купить акции CALI?
Вы можете купить акции China Auto Logistics (CALI) по текущей цене 50.35. Ордера обычно размещаются около 50.35 или 50.65, тогда как 210 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CALI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CALI?
Инвестирование в China Auto Logistics предполагает учет годового диапазона 50.04 - 51.39 и текущей цены 50.35. Многие сравнивают 0.16% и -0.65% перед размещением ордеров на 50.35 или 50.65. Изучайте ежедневные изменения цены CALI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции China Auto Logistics?
Самая высокая цена China Auto Logistics (CALI) за последний год составила 51.39. Акции заметно колебались в пределах 50.04 - 51.39, сравнение с 50.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику China Auto Logistics на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции China Auto Logistics?
Самая низкая цена China Auto Logistics (CALI) за год составила 50.04. Сравнение с текущими 50.35 и 50.04 - 51.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CALI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CALI?
В прошлом China Auto Logistics проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.37 и -0.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.37
- Open
- 50.38
- Bid
- 50.35
- Ask
- 50.65
- Low
- 50.35
- High
- 50.38
- Объем
- 210
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- -0.65%
- Годовое изменение
- -0.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%