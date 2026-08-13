CALI股票今天的价格是多少？ 中国汽车物流股票今天的定价为50.37。它在50.36 - 50.42范围内交易，昨天的收盘价为50.35，交易量达到199。CALI的实时价格图表显示了这些更新。

中国汽车物流股票是否支付股息？ 中国汽车物流目前的价值为50.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.24%和USD。实时查看图表以跟踪CALI走势。

如何购买CALI股票？ 您可以以50.37的当前价格购买中国汽车物流股票。订单通常设置在50.37或50.67附近，而199和-0.04%显示市场活动。立即关注CALI的实时图表更新。

如何投资CALI股票？ 投资中国汽车物流需要考虑年度范围50.04 - 51.39和当前价格50.37。许多人在以50.37或50.67下订单之前，会比较0.20%和。实时查看CALI价格图表，了解每日变化。

中国汽车物流股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，中国汽车物流的最高价格是51.39。在50.04 - 51.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪中国汽车物流的绩效。

中国汽车物流股票的最低价格是多少？ 中国汽车物流（CALI）的最低价格为50.04。将其与当前的50.37和50.04 - 51.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CALI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。