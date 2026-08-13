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CALI: 中国汽车物流

50.37 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CALI汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点50.36和高点50.42进行交易。

关注中国汽车物流动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CALI股票今天的价格是多少？

中国汽车物流股票今天的定价为50.37。它在50.36 - 50.42范围内交易，昨天的收盘价为50.35，交易量达到199。CALI的实时价格图表显示了这些更新。

中国汽车物流股票是否支付股息？

中国汽车物流目前的价值为50.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.24%和USD。实时查看图表以跟踪CALI走势。

如何购买CALI股票？

您可以以50.37的当前价格购买中国汽车物流股票。订单通常设置在50.37或50.67附近，而199和-0.04%显示市场活动。立即关注CALI的实时图表更新。

如何投资CALI股票？

投资中国汽车物流需要考虑年度范围50.04 - 51.39和当前价格50.37。许多人在以50.37或50.67下订单之前，会比较0.20%和。实时查看CALI价格图表，了解每日变化。

中国汽车物流股票的最高价格是多少？

在过去一年中，中国汽车物流的最高价格是51.39。在50.04 - 51.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪中国汽车物流的绩效。

中国汽车物流股票的最低价格是多少？

中国汽车物流（CALI）的最低价格为50.04。将其与当前的50.37和50.04 - 51.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CALI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CALI股票是什么时候拆分的？

中国汽车物流历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.35和-0.24%中可见。

日范围
50.36 50.42
年范围
50.04 51.39
前一天收盘价
50.35
开盘价
50.39
卖价
50.37
买价
50.67
最低价
50.36
最高价
50.42
交易量
199
日变化
0.04%
月变化
0.20%
6个月变化
-0.61%
年变化
-0.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%