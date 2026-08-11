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CAFX: Congress Intermediate Bond ETF
Курс CAFX за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.47, а максимальная — 24.48.
Следите за динамикой Congress Intermediate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CAFX сегодня?
Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) сегодня оценивается на уровне 24.47. Инструмент торгуется в пределах 24.47 - 24.48, вчерашнее закрытие составило 24.55, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CAFX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Congress Intermediate Bond ETF?
Congress Intermediate Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.70% и USD. Отслеживайте движения CAFX на графике в реальном времени.
Как купить акции CAFX?
Вы можете купить акции Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) по текущей цене 24.47. Ордера обычно размещаются около 24.47 или 24.77, тогда как 25 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CAFX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CAFX?
Инвестирование в Congress Intermediate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.40 - 25.20 и текущей цены 24.47. Многие сравнивают 0.12% и -2.55% перед размещением ордеров на 24.47 или 24.77. Изучайте ежедневные изменения цены CAFX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Congress Intermediate Bond ETF?
Самая высокая цена Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) за последний год составила 25.20. Акции заметно колебались в пределах 24.40 - 25.20, сравнение с 24.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Congress Intermediate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Congress Intermediate Bond ETF?
Самая низкая цена Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) за год составила 24.40. Сравнение с текущими 24.47 и 24.40 - 25.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CAFX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CAFX?
В прошлом Congress Intermediate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.55 и -2.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.55
- Open
- 24.47
- Bid
- 24.47
- Ask
- 24.77
- Low
- 24.47
- High
- 24.48
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- -2.55%
- Годовое изменение
- -2.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%