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CAFX: Congress Intermediate Bond ETF

24.47 USD 0.08 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CAFX за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.47, а максимальная — 24.48.

Следите за динамикой Congress Intermediate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CAFX сегодня?

Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) сегодня оценивается на уровне 24.47. Инструмент торгуется в пределах 24.47 - 24.48, вчерашнее закрытие составило 24.55, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CAFX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Congress Intermediate Bond ETF?

Congress Intermediate Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.70% и USD. Отслеживайте движения CAFX на графике в реальном времени.

Как купить акции CAFX?

Вы можете купить акции Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) по текущей цене 24.47. Ордера обычно размещаются около 24.47 или 24.77, тогда как 25 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CAFX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CAFX?

Инвестирование в Congress Intermediate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.40 - 25.20 и текущей цены 24.47. Многие сравнивают 0.12% и -2.55% перед размещением ордеров на 24.47 или 24.77. Изучайте ежедневные изменения цены CAFX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Congress Intermediate Bond ETF?

Самая высокая цена Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) за последний год составила 25.20. Акции заметно колебались в пределах 24.40 - 25.20, сравнение с 24.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Congress Intermediate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Congress Intermediate Bond ETF?

Самая низкая цена Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) за год составила 24.40. Сравнение с текущими 24.47 и 24.40 - 25.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CAFX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CAFX?

В прошлом Congress Intermediate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.55 и -2.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.47 24.48
Годовой диапазон
24.40 25.20
Предыдущее закрытие
24.55
Open
24.47
Bid
24.47
Ask
24.77
Low
24.47
High
24.48
Объем
25
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
-2.55%
Годовое изменение
-2.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%