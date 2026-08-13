CAFX股票今天的价格是多少？ Congress Intermediate Bond ETF股票今天的定价为24.50。它在24.48 - 24.52范围内交易，昨天的收盘价为24.47，交易量达到55。CAFX的实时价格图表显示了这些更新。

Congress Intermediate Bond ETF股票是否支付股息？ Congress Intermediate Bond ETF目前的价值为24.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.58%和USD。实时查看图表以跟踪CAFX走势。

如何购买CAFX股票？ 您可以以24.50的当前价格购买Congress Intermediate Bond ETF股票。订单通常设置在24.50或24.80附近，而55和0.00%显示市场活动。立即关注CAFX的实时图表更新。

如何投资CAFX股票？ 投资Congress Intermediate Bond ETF需要考虑年度范围24.40 - 25.20和当前价格24.50。许多人在以24.50或24.80下订单之前，会比较0.25%和。实时查看CAFX价格图表，了解每日变化。

Congress Intermediate Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Congress Intermediate Bond ETF的最高价格是25.20。在24.40 - 25.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Congress Intermediate Bond ETF的绩效。

Congress Intermediate Bond ETF股票的最低价格是多少？ Congress Intermediate Bond ETF（CAFX）的最低价格为24.40。将其与当前的24.50和24.40 - 25.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CAFX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。