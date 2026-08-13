CAFX: Congress Intermediate Bond ETF
今日CAFX汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点24.48和高点24.52进行交易。
关注Congress Intermediate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
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常见问题解答
CAFX股票今天的价格是多少？
Congress Intermediate Bond ETF股票今天的定价为24.50。它在24.48 - 24.52范围内交易，昨天的收盘价为24.47，交易量达到55。CAFX的实时价格图表显示了这些更新。
Congress Intermediate Bond ETF股票是否支付股息？
Congress Intermediate Bond ETF目前的价值为24.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.58%和USD。实时查看图表以跟踪CAFX走势。
如何购买CAFX股票？
您可以以24.50的当前价格购买Congress Intermediate Bond ETF股票。订单通常设置在24.50或24.80附近，而55和0.00%显示市场活动。立即关注CAFX的实时图表更新。
如何投资CAFX股票？
投资Congress Intermediate Bond ETF需要考虑年度范围24.40 - 25.20和当前价格24.50。许多人在以24.50或24.80下订单之前，会比较0.25%和。实时查看CAFX价格图表，了解每日变化。
Congress Intermediate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Congress Intermediate Bond ETF的最高价格是25.20。在24.40 - 25.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Congress Intermediate Bond ETF的绩效。
Congress Intermediate Bond ETF股票的最低价格是多少？
Congress Intermediate Bond ETF（CAFX）的最低价格为24.40。将其与当前的24.50和24.40 - 25.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CAFX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CAFX股票是什么时候拆分的？
Congress Intermediate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.47和-2.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.47
- 开盘价
- 24.50
- 卖价
- 24.50
- 买价
- 24.80
- 最低价
- 24.48
- 最高价
- 24.52
- 交易量
- 55
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.25%
- 6个月变化
- -2.43%
- 年变化
- -2.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%