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CABZ: Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF
Курс CABZ за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.07, а максимальная — 23.07.
Следите за динамикой Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CABZ сегодня?
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) сегодня оценивается на уровне 23.07. Инструмент торгуется в пределах 23.07 - 23.07, вчерашнее закрытие составило 23.05, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CABZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF?
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF в настоящее время оценивается в 23.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.20% и USD. Отслеживайте движения CABZ на графике в реальном времени.
Как купить акции CABZ?
Вы можете купить акции Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) по текущей цене 23.07. Ордера обычно размещаются около 23.07 или 23.37, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CABZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CABZ?
Инвестирование в Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF предполагает учет годового диапазона 19.20 - 28.49 и текущей цены 23.07. Многие сравнивают 6.12% и 6.07% перед размещением ордеров на 23.07 или 23.37. Изучайте ежедневные изменения цены CABZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF?
Самая высокая цена Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) за последний год составила 28.49. Акции заметно колебались в пределах 19.20 - 28.49, сравнение с 23.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF?
Самая низкая цена Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) за год составила 19.20. Сравнение с текущими 23.07 и 19.20 - 28.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CABZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CABZ?
В прошлом Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.05 и -7.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.05
- Open
- 23.07
- Bid
- 23.07
- Ask
- 23.37
- Low
- 23.07
- High
- 23.07
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 6.12%
- 6-месячное изменение
- 6.07%
- Годовое изменение
- -7.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%