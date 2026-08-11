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CABZ: Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF

23.07 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CABZ за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.07, а максимальная — 23.07.

Следите за динамикой Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CABZ сегодня?

Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) сегодня оценивается на уровне 23.07. Инструмент торгуется в пределах 23.07 - 23.07, вчерашнее закрытие составило 23.05, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CABZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF?

Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF в настоящее время оценивается в 23.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.20% и USD. Отслеживайте движения CABZ на графике в реальном времени.

Как купить акции CABZ?

Вы можете купить акции Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) по текущей цене 23.07. Ордера обычно размещаются около 23.07 или 23.37, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CABZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CABZ?

Инвестирование в Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF предполагает учет годового диапазона 19.20 - 28.49 и текущей цены 23.07. Многие сравнивают 6.12% и 6.07% перед размещением ордеров на 23.07 или 23.37. Изучайте ежедневные изменения цены CABZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF?

Самая высокая цена Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) за последний год составила 28.49. Акции заметно колебались в пределах 19.20 - 28.49, сравнение с 23.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF?

Самая низкая цена Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) за год составила 19.20. Сравнение с текущими 23.07 и 19.20 - 28.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CABZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CABZ?

В прошлом Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.05 и -7.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.07 23.07
Годовой диапазон
19.20 28.49
Предыдущее закрытие
23.05
Open
23.07
Bid
23.07
Ask
23.37
Low
23.07
High
23.07
Объем
1
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
6.12%
6-месячное изменение
6.07%
Годовое изменение
-7.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%