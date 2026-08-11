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BWOW: Bitwise Dogecoin ETF
Курс BWOW за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.39, а максимальная — 11.46.
Следите за динамикой Bitwise Dogecoin ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BWOW сегодня?
Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) сегодня оценивается на уровне 11.40. Инструмент торгуется в пределах 11.39 - 11.46, вчерашнее закрытие составило 11.46, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BWOW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitwise Dogecoin ETF?
Bitwise Dogecoin ETF в настоящее время оценивается в 11.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -54.00% и USD. Отслеживайте движения BWOW на графике в реальном времени.
Как купить акции BWOW?
Вы можете купить акции Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) по текущей цене 11.40. Ордера обычно размещаются около 11.40 или 11.70, тогда как 6 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BWOW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BWOW?
Инвестирование в Bitwise Dogecoin ETF предполагает учет годового диапазона 11.31 - 25.64 и текущей цены 11.40. Многие сравнивают -0.96% и -27.62% перед размещением ордеров на 11.40 или 11.70. Изучайте ежедневные изменения цены BWOW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bitwise Dogecoin ETF?
Самая высокая цена Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) за последний год составила 25.64. Акции заметно колебались в пределах 11.31 - 25.64, сравнение с 11.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitwise Dogecoin ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bitwise Dogecoin ETF?
Самая низкая цена Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) за год составила 11.31. Сравнение с текущими 11.40 и 11.31 - 25.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BWOW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BWOW?
В прошлом Bitwise Dogecoin ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.46 и -54.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.46
- Open
- 11.46
- Bid
- 11.40
- Ask
- 11.70
- Low
- 11.39
- High
- 11.46
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- -0.96%
- 6-месячное изменение
- -27.62%
- Годовое изменение
- -54.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%