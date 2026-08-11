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BWOW: Bitwise Dogecoin ETF

11.40 USD 0.06 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BWOW за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.39, а максимальная — 11.46.

Следите за динамикой Bitwise Dogecoin ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BWOW сегодня?

Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) сегодня оценивается на уровне 11.40. Инструмент торгуется в пределах 11.39 - 11.46, вчерашнее закрытие составило 11.46, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BWOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitwise Dogecoin ETF?

Bitwise Dogecoin ETF в настоящее время оценивается в 11.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -54.00% и USD. Отслеживайте движения BWOW на графике в реальном времени.

Как купить акции BWOW?

Вы можете купить акции Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) по текущей цене 11.40. Ордера обычно размещаются около 11.40 или 11.70, тогда как 6 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BWOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BWOW?

Инвестирование в Bitwise Dogecoin ETF предполагает учет годового диапазона 11.31 - 25.64 и текущей цены 11.40. Многие сравнивают -0.96% и -27.62% перед размещением ордеров на 11.40 или 11.70. Изучайте ежедневные изменения цены BWOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bitwise Dogecoin ETF?

Самая высокая цена Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) за последний год составила 25.64. Акции заметно колебались в пределах 11.31 - 25.64, сравнение с 11.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitwise Dogecoin ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bitwise Dogecoin ETF?

Самая низкая цена Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) за год составила 11.31. Сравнение с текущими 11.40 и 11.31 - 25.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BWOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BWOW?

В прошлом Bitwise Dogecoin ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.46 и -54.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.39 11.46
Годовой диапазон
11.31 25.64
Предыдущее закрытие
11.46
Open
11.46
Bid
11.40
Ask
11.70
Low
11.39
High
11.46
Объем
6
Дневное изменение
-0.52%
Месячное изменение
-0.96%
6-месячное изменение
-27.62%
Годовое изменение
-54.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%