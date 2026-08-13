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BWOW: Bitwise Dogecoin ETF

11.59 USD 0.19 (1.67%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BWOW汇率已更改1.67%。当日，交易品种以低点11.59和高点11.59进行交易。

关注Bitwise Dogecoin ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BWOW股票今天的价格是多少？

Bitwise Dogecoin ETF股票今天的定价为11.59。它在11.59 - 11.59范围内交易，昨天的收盘价为11.40，交易量达到1。BWOW的实时价格图表显示了这些更新。

Bitwise Dogecoin ETF股票是否支付股息？

Bitwise Dogecoin ETF目前的价值为11.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-53.23%和USD。实时查看图表以跟踪BWOW走势。

如何购买BWOW股票？

您可以以11.59的当前价格购买Bitwise Dogecoin ETF股票。订单通常设置在11.59或11.89附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BWOW的实时图表更新。

如何投资BWOW股票？

投资Bitwise Dogecoin ETF需要考虑年度范围11.31 - 25.64和当前价格11.59。许多人在以11.59或11.89下订单之前，会比较0.70%和。实时查看BWOW价格图表，了解每日变化。

Bitwise Dogecoin ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bitwise Dogecoin ETF的最高价格是25.64。在11.31 - 25.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise Dogecoin ETF的绩效。

Bitwise Dogecoin ETF股票的最低价格是多少？

Bitwise Dogecoin ETF（BWOW）的最低价格为11.31。将其与当前的11.59和11.31 - 25.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BWOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BWOW股票是什么时候拆分的？

Bitwise Dogecoin ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.40和-53.23%中可见。

日范围
11.59 11.59
年范围
11.31 25.64
前一天收盘价
11.40
开盘价
11.59
卖价
11.59
买价
11.89
最低价
11.59
最高价
11.59
交易量
1
日变化
1.67%
月变化
0.70%
6个月变化
-26.41%
年变化
-53.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%