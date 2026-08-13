BWOW: Bitwise Dogecoin ETF
今日BWOW汇率已更改1.67%。当日，交易品种以低点11.59和高点11.59进行交易。
关注Bitwise Dogecoin ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BWOW股票今天的价格是多少？
Bitwise Dogecoin ETF股票今天的定价为11.59。它在11.59 - 11.59范围内交易，昨天的收盘价为11.40，交易量达到1。BWOW的实时价格图表显示了这些更新。
Bitwise Dogecoin ETF股票是否支付股息？
Bitwise Dogecoin ETF目前的价值为11.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-53.23%和USD。实时查看图表以跟踪BWOW走势。
如何购买BWOW股票？
您可以以11.59的当前价格购买Bitwise Dogecoin ETF股票。订单通常设置在11.59或11.89附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BWOW的实时图表更新。
如何投资BWOW股票？
投资Bitwise Dogecoin ETF需要考虑年度范围11.31 - 25.64和当前价格11.59。许多人在以11.59或11.89下订单之前，会比较0.70%和。实时查看BWOW价格图表，了解每日变化。
Bitwise Dogecoin ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bitwise Dogecoin ETF的最高价格是25.64。在11.31 - 25.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise Dogecoin ETF的绩效。
Bitwise Dogecoin ETF股票的最低价格是多少？
Bitwise Dogecoin ETF（BWOW）的最低价格为11.31。将其与当前的11.59和11.31 - 25.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BWOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BWOW股票是什么时候拆分的？
Bitwise Dogecoin ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.40和-53.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.40
- 开盘价
- 11.59
- 卖价
- 11.59
- 买价
- 11.89
- 最低价
- 11.59
- 最高价
- 11.59
- 交易量
- 1
- 日变化
- 1.67%
- 月变化
- 0.70%
- 6个月变化
- -26.41%
- 年变化
- -53.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%