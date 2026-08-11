- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BVC: BitVentures Limited
Курс BVC за сегодня изменился на 2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.72, а максимальная — 13.30.
Следите за динамикой BitVentures Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BVC сегодня?
BitVentures Limited (BVC) сегодня оценивается на уровне 12.83. Инструмент торгуется в пределах 12.72 - 13.30, вчерашнее закрытие составило 12.55, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BVC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BitVentures Limited?
BitVentures Limited в настоящее время оценивается в 12.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 926.40% и USD. Отслеживайте движения BVC на графике в реальном времени.
Как купить акции BVC?
Вы можете купить акции BitVentures Limited (BVC) по текущей цене 12.83. Ордера обычно размещаются около 12.83 или 13.13, тогда как 21 и 0.86% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BVC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BVC?
Инвестирование в BitVentures Limited предполагает учет годового диапазона 0.99 - 15.00 и текущей цены 12.83. Многие сравнивают 18.03% и 92.07% перед размещением ордеров на 12.83 или 13.13. Изучайте ежедневные изменения цены BVC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BitVentures Limited?
Самая высокая цена BitVentures Limited (BVC) за последний год составила 15.00. Акции заметно колебались в пределах 0.99 - 15.00, сравнение с 12.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BitVentures Limited на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BitVentures Limited?
Самая низкая цена BitVentures Limited (BVC) за год составила 0.99. Сравнение с текущими 12.83 и 0.99 - 15.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BVC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BVC?
В прошлом BitVentures Limited проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.55 и 926.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.55
- Open
- 12.72
- Bid
- 12.83
- Ask
- 13.13
- Low
- 12.72
- High
- 13.30
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 2.23%
- Месячное изменение
- 18.03%
- 6-месячное изменение
- 92.07%
- Годовое изменение
- 926.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%