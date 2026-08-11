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BVC: BitVentures Limited

12.83 USD 0.28 (2.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BVC за сегодня изменился на 2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.72, а максимальная — 13.30.

Следите за динамикой BitVentures Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BVC сегодня?

BitVentures Limited (BVC) сегодня оценивается на уровне 12.83. Инструмент торгуется в пределах 12.72 - 13.30, вчерашнее закрытие составило 12.55, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BVC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BitVentures Limited?

BitVentures Limited в настоящее время оценивается в 12.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 926.40% и USD. Отслеживайте движения BVC на графике в реальном времени.

Как купить акции BVC?

Вы можете купить акции BitVentures Limited (BVC) по текущей цене 12.83. Ордера обычно размещаются около 12.83 или 13.13, тогда как 21 и 0.86% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BVC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BVC?

Инвестирование в BitVentures Limited предполагает учет годового диапазона 0.99 - 15.00 и текущей цены 12.83. Многие сравнивают 18.03% и 92.07% перед размещением ордеров на 12.83 или 13.13. Изучайте ежедневные изменения цены BVC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BitVentures Limited?

Самая высокая цена BitVentures Limited (BVC) за последний год составила 15.00. Акции заметно колебались в пределах 0.99 - 15.00, сравнение с 12.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BitVentures Limited на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BitVentures Limited?

Самая низкая цена BitVentures Limited (BVC) за год составила 0.99. Сравнение с текущими 12.83 и 0.99 - 15.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BVC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BVC?

В прошлом BitVentures Limited проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.55 и 926.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.72 13.30
Годовой диапазон
0.99 15.00
Предыдущее закрытие
12.55
Open
12.72
Bid
12.83
Ask
13.13
Low
12.72
High
13.30
Объем
21
Дневное изменение
2.23%
Месячное изменение
18.03%
6-месячное изменение
92.07%
Годовое изменение
926.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%