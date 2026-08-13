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BVC: BitVentures Limited

14.08 USD 1.25 (9.74%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BVC汇率已更改9.74%。当日，交易品种以低点12.14和高点14.08进行交易。

关注BitVentures Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BVC股票今天的价格是多少？

BitVentures Limited股票今天的定价为14.08。它在12.14 - 14.08范围内交易，昨天的收盘价为12.83，交易量达到96。BVC的实时价格图表显示了这些更新。

BitVentures Limited股票是否支付股息？

BitVentures Limited目前的价值为14.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1026.40%和USD。实时查看图表以跟踪BVC走势。

如何购买BVC股票？

您可以以14.08的当前价格购买BitVentures Limited股票。订单通常设置在14.08或14.38附近，而96和6.99%显示市场活动。立即关注BVC的实时图表更新。

如何投资BVC股票？

投资BitVentures Limited需要考虑年度范围0.99 - 15.00和当前价格14.08。许多人在以14.08或14.38下订单之前，会比较29.53%和。实时查看BVC价格图表，了解每日变化。

BitVentures Limited股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BitVentures Limited的最高价格是15.00。在0.99 - 15.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BitVentures Limited的绩效。

BitVentures Limited股票的最低价格是多少？

BitVentures Limited（BVC）的最低价格为0.99。将其与当前的14.08和0.99 - 15.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BVC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BVC股票是什么时候拆分的？

BitVentures Limited历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.83和1026.40%中可见。

日范围
12.14 14.08
年范围
0.99 15.00
前一天收盘价
12.83
开盘价
13.16
卖价
14.08
买价
14.38
最低价
12.14
最高价
14.08
交易量
96
日变化
9.74%
月变化
29.53%
6个月变化
110.78%
年变化
1026.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%