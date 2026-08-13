BVC: BitVentures Limited
今日BVC汇率已更改9.74%。当日，交易品种以低点12.14和高点14.08进行交易。
关注BitVentures Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
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常见问题解答
BVC股票今天的价格是多少？
BitVentures Limited股票今天的定价为14.08。它在12.14 - 14.08范围内交易，昨天的收盘价为12.83，交易量达到96。BVC的实时价格图表显示了这些更新。
BitVentures Limited股票是否支付股息？
BitVentures Limited目前的价值为14.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1026.40%和USD。实时查看图表以跟踪BVC走势。
如何购买BVC股票？
您可以以14.08的当前价格购买BitVentures Limited股票。订单通常设置在14.08或14.38附近，而96和6.99%显示市场活动。立即关注BVC的实时图表更新。
如何投资BVC股票？
投资BitVentures Limited需要考虑年度范围0.99 - 15.00和当前价格14.08。许多人在以14.08或14.38下订单之前，会比较29.53%和。实时查看BVC价格图表，了解每日变化。
BitVentures Limited股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BitVentures Limited的最高价格是15.00。在0.99 - 15.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BitVentures Limited的绩效。
BitVentures Limited股票的最低价格是多少？
BitVentures Limited（BVC）的最低价格为0.99。将其与当前的14.08和0.99 - 15.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BVC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BVC股票是什么时候拆分的？
BitVentures Limited历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.83和1026.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.83
- 开盘价
- 13.16
- 卖价
- 14.08
- 买价
- 14.38
- 最低价
- 12.14
- 最高价
- 14.08
- 交易量
- 96
- 日变化
- 9.74%
- 月变化
- 29.53%
- 6个月变化
- 110.78%
- 年变化
- 1026.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%