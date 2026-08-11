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BVAL: Bluemonte Large Cap Value ETF

32.22 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BVAL за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.19, а максимальная — 32.25.

Следите за динамикой Bluemonte Large Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BVAL сегодня?

Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) сегодня оценивается на уровне 32.22. Инструмент торгуется в пределах 32.19 - 32.25, вчерашнее закрытие составило 32.20, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BVAL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Large Cap Value ETF?

Bluemonte Large Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 32.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.58% и USD. Отслеживайте движения BVAL на графике в реальном времени.

Как купить акции BVAL?

Вы можете купить акции Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) по текущей цене 32.22. Ордера обычно размещаются около 32.22 или 32.52, тогда как 24 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BVAL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BVAL?

Инвестирование в Bluemonte Large Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 26.48 - 32.25 и текущей цены 32.22. Многие сравнивают 1.74% и 9.93% перед размещением ордеров на 32.22 или 32.52. Изучайте ежедневные изменения цены BVAL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Large Cap Value ETF?

Самая высокая цена Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) за последний год составила 32.25. Акции заметно колебались в пределах 26.48 - 32.25, сравнение с 32.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Large Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Large Cap Value ETF?

Самая низкая цена Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) за год составила 26.48. Сравнение с текущими 32.22 и 26.48 - 32.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BVAL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BVAL?

В прошлом Bluemonte Large Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.20 и 21.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.19 32.25
Годовой диапазон
26.48 32.25
Предыдущее закрытие
32.20
Open
32.20
Bid
32.22
Ask
32.52
Low
32.19
High
32.25
Объем
24
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
1.74%
6-месячное изменение
9.93%
Годовое изменение
21.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%