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BVAL: Bluemonte Large Cap Value ETF
Курс BVAL за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.19, а максимальная — 32.25.
Следите за динамикой Bluemonte Large Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BVAL сегодня?
Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) сегодня оценивается на уровне 32.22. Инструмент торгуется в пределах 32.19 - 32.25, вчерашнее закрытие составило 32.20, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BVAL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Large Cap Value ETF?
Bluemonte Large Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 32.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.58% и USD. Отслеживайте движения BVAL на графике в реальном времени.
Как купить акции BVAL?
Вы можете купить акции Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) по текущей цене 32.22. Ордера обычно размещаются около 32.22 или 32.52, тогда как 24 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BVAL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BVAL?
Инвестирование в Bluemonte Large Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 26.48 - 32.25 и текущей цены 32.22. Многие сравнивают 1.74% и 9.93% перед размещением ордеров на 32.22 или 32.52. Изучайте ежедневные изменения цены BVAL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Large Cap Value ETF?
Самая высокая цена Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) за последний год составила 32.25. Акции заметно колебались в пределах 26.48 - 32.25, сравнение с 32.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Large Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Large Cap Value ETF?
Самая низкая цена Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) за год составила 26.48. Сравнение с текущими 32.22 и 26.48 - 32.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BVAL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BVAL?
В прошлом Bluemonte Large Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.20 и 21.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.20
- Open
- 32.20
- Bid
- 32.22
- Ask
- 32.52
- Low
- 32.19
- High
- 32.25
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 1.74%
- 6-месячное изменение
- 9.93%
- Годовое изменение
- 21.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%