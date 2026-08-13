BVAL: Bluemonte Large Cap Value ETF
今日BVAL汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点32.21和高点32.31进行交易。
关注Bluemonte Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BVAL股票今天的价格是多少？
Bluemonte Large Cap Value ETF股票今天的定价为32.23。它在32.21 - 32.31范围内交易，昨天的收盘价为32.22，交易量达到34。BVAL的实时价格图表显示了这些更新。
Bluemonte Large Cap Value ETF股票是否支付股息？
Bluemonte Large Cap Value ETF目前的价值为32.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.62%和USD。实时查看图表以跟踪BVAL走势。
如何购买BVAL股票？
您可以以32.23的当前价格购买Bluemonte Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在32.23或32.53附近，而34和-0.25%显示市场活动。立即关注BVAL的实时图表更新。
如何投资BVAL股票？
投资Bluemonte Large Cap Value ETF需要考虑年度范围26.48 - 32.31和当前价格32.23。许多人在以32.23或32.53下订单之前，会比较1.77%和。实时查看BVAL价格图表，了解每日变化。
Bluemonte Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bluemonte Large Cap Value ETF的最高价格是32.31。在26.48 - 32.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluemonte Large Cap Value ETF的绩效。
Bluemonte Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
Bluemonte Large Cap Value ETF（BVAL）的最低价格为26.48。将其与当前的32.23和26.48 - 32.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BVAL股票是什么时候拆分的？
Bluemonte Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.22和21.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.22
- 开盘价
- 32.31
- 卖价
- 32.23
- 买价
- 32.53
- 最低价
- 32.21
- 最高价
- 32.31
- 交易量
- 34
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 1.77%
- 6个月变化
- 9.97%
- 年变化
- 21.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%