报价部分
货币 / BVAL
回到股票

BVAL: Bluemonte Large Cap Value ETF

32.23 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BVAL汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点32.21和高点32.31进行交易。

关注Bluemonte Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BVAL股票今天的价格是多少？

Bluemonte Large Cap Value ETF股票今天的定价为32.23。它在32.21 - 32.31范围内交易，昨天的收盘价为32.22，交易量达到34。BVAL的实时价格图表显示了这些更新。

Bluemonte Large Cap Value ETF股票是否支付股息？

Bluemonte Large Cap Value ETF目前的价值为32.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.62%和USD。实时查看图表以跟踪BVAL走势。

如何购买BVAL股票？

您可以以32.23的当前价格购买Bluemonte Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在32.23或32.53附近，而34和-0.25%显示市场活动。立即关注BVAL的实时图表更新。

如何投资BVAL股票？

投资Bluemonte Large Cap Value ETF需要考虑年度范围26.48 - 32.31和当前价格32.23。许多人在以32.23或32.53下订单之前，会比较1.77%和。实时查看BVAL价格图表，了解每日变化。

Bluemonte Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bluemonte Large Cap Value ETF的最高价格是32.31。在26.48 - 32.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluemonte Large Cap Value ETF的绩效。

Bluemonte Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

Bluemonte Large Cap Value ETF（BVAL）的最低价格为26.48。将其与当前的32.23和26.48 - 32.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BVAL股票是什么时候拆分的？

Bluemonte Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.22和21.62%中可见。

日范围
32.21 32.31
年范围
26.48 32.31
前一天收盘价
32.22
开盘价
32.31
卖价
32.23
买价
32.53
最低价
32.21
最高价
32.31
交易量
34
日变化
0.03%
月变化
1.77%
6个月变化
9.97%
年变化
21.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%