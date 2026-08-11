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BUUU: BUUU Group Ltd
Курс BUUU за сегодня изменился на 4.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.49, а максимальная — 32.97.
Следите за динамикой BUUU Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUUU сегодня?
BUUU Group Ltd (BUUU) сегодня оценивается на уровне 27.75. Инструмент торгуется в пределах 26.49 - 32.97, вчерашнее закрытие составило 26.49, а торговый объем достиг 183. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUUU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BUUU Group Ltd?
BUUU Group Ltd в настоящее время оценивается в 27.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 333.59% и USD. Отслеживайте движения BUUU на графике в реальном времени.
Как купить акции BUUU?
Вы можете купить акции BUUU Group Ltd (BUUU) по текущей цене 27.75. Ордера обычно размещаются около 27.75 или 28.05, тогда как 183 и -2.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUUU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUUU?
Инвестирование в BUUU Group Ltd предполагает учет годового диапазона 5.24 - 32.97 и текущей цены 27.75. Многие сравнивают 30.22% и 98.07% перед размещением ордеров на 27.75 или 28.05. Изучайте ежедневные изменения цены BUUU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BUUU Group Ltd?
Самая высокая цена BUUU Group Ltd (BUUU) за последний год составила 32.97. Акции заметно колебались в пределах 5.24 - 32.97, сравнение с 26.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BUUU Group Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BUUU Group Ltd?
Самая низкая цена BUUU Group Ltd (BUUU) за год составила 5.24. Сравнение с текущими 27.75 и 5.24 - 32.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUUU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUUU?
В прошлом BUUU Group Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.49 и 333.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.49
- Open
- 28.50
- Bid
- 27.75
- Ask
- 28.05
- Low
- 26.49
- High
- 32.97
- Объем
- 183
- Дневное изменение
- 4.76%
- Месячное изменение
- 30.22%
- 6-месячное изменение
- 98.07%
- Годовое изменение
- 333.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%