Курс BUUU за сегодня изменился на 4.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.49, а максимальная — 32.97.

Следите за динамикой BUUU Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.