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BUUU: BUUU Group Ltd

27.75 USD 1.26 (4.76%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BUUU за сегодня изменился на 4.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.49, а максимальная — 32.97.

Следите за динамикой BUUU Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BUUU сегодня?

BUUU Group Ltd (BUUU) сегодня оценивается на уровне 27.75. Инструмент торгуется в пределах 26.49 - 32.97, вчерашнее закрытие составило 26.49, а торговый объем достиг 183. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUUU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BUUU Group Ltd?

BUUU Group Ltd в настоящее время оценивается в 27.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 333.59% и USD. Отслеживайте движения BUUU на графике в реальном времени.

Как купить акции BUUU?

Вы можете купить акции BUUU Group Ltd (BUUU) по текущей цене 27.75. Ордера обычно размещаются около 27.75 или 28.05, тогда как 183 и -2.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUUU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BUUU?

Инвестирование в BUUU Group Ltd предполагает учет годового диапазона 5.24 - 32.97 и текущей цены 27.75. Многие сравнивают 30.22% и 98.07% перед размещением ордеров на 27.75 или 28.05. Изучайте ежедневные изменения цены BUUU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BUUU Group Ltd?

Самая высокая цена BUUU Group Ltd (BUUU) за последний год составила 32.97. Акции заметно колебались в пределах 5.24 - 32.97, сравнение с 26.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BUUU Group Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BUUU Group Ltd?

Самая низкая цена BUUU Group Ltd (BUUU) за год составила 5.24. Сравнение с текущими 27.75 и 5.24 - 32.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUUU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BUUU?

В прошлом BUUU Group Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.49 и 333.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.49 32.97
Годовой диапазон
5.24 32.97
Предыдущее закрытие
26.49
Open
28.50
Bid
27.75
Ask
28.05
Low
26.49
High
32.97
Объем
183
Дневное изменение
4.76%
Месячное изменение
30.22%
6-месячное изменение
98.07%
Годовое изменение
333.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%