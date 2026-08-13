BUUU: BUUU Group Ltd
今日BUUU汇率已更改3.89%。当日，交易品种以低点27.00和高点28.83进行交易。
关注BUUU Group Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BUUU股票今天的价格是多少？
BUUU Group Ltd股票今天的定价为28.83。它在27.00 - 28.83范围内交易，昨天的收盘价为27.75，交易量达到45。BUUU的实时价格图表显示了这些更新。
BUUU Group Ltd股票是否支付股息？
BUUU Group Ltd目前的价值为28.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注350.47%和USD。实时查看图表以跟踪BUUU走势。
如何购买BUUU股票？
您可以以28.83的当前价格购买BUUU Group Ltd股票。订单通常设置在28.83或29.13附近，而45和2.78%显示市场活动。立即关注BUUU的实时图表更新。
如何投资BUUU股票？
投资BUUU Group Ltd需要考虑年度范围5.24 - 32.97和当前价格28.83。许多人在以28.83或29.13下订单之前，会比较35.29%和。实时查看BUUU价格图表，了解每日变化。
BUUU Group Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BUUU Group Ltd的最高价格是32.97。在5.24 - 32.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BUUU Group Ltd的绩效。
BUUU Group Ltd股票的最低价格是多少？
BUUU Group Ltd（BUUU）的最低价格为5.24。将其与当前的28.83和5.24 - 32.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUUU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUUU股票是什么时候拆分的？
BUUU Group Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.75和350.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.75
- 开盘价
- 28.05
- 卖价
- 28.83
- 买价
- 29.13
- 最低价
- 27.00
- 最高价
- 28.83
- 交易量
- 45
- 日变化
- 3.89%
- 月变化
- 35.29%
- 6个月变化
- 105.78%
- 年变化
- 350.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%