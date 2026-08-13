报价部分
货币 / BUUU
回到股票

BUUU: BUUU Group Ltd

28.83 USD 1.08 (3.89%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BUUU汇率已更改3.89%。当日，交易品种以低点27.00和高点28.83进行交易。

关注BUUU Group Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BUUU股票今天的价格是多少？

BUUU Group Ltd股票今天的定价为28.83。它在27.00 - 28.83范围内交易，昨天的收盘价为27.75，交易量达到45。BUUU的实时价格图表显示了这些更新。

BUUU Group Ltd股票是否支付股息？

BUUU Group Ltd目前的价值为28.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注350.47%和USD。实时查看图表以跟踪BUUU走势。

如何购买BUUU股票？

您可以以28.83的当前价格购买BUUU Group Ltd股票。订单通常设置在28.83或29.13附近，而45和2.78%显示市场活动。立即关注BUUU的实时图表更新。

如何投资BUUU股票？

投资BUUU Group Ltd需要考虑年度范围5.24 - 32.97和当前价格28.83。许多人在以28.83或29.13下订单之前，会比较35.29%和。实时查看BUUU价格图表，了解每日变化。

BUUU Group Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BUUU Group Ltd的最高价格是32.97。在5.24 - 32.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BUUU Group Ltd的绩效。

BUUU Group Ltd股票的最低价格是多少？

BUUU Group Ltd（BUUU）的最低价格为5.24。将其与当前的28.83和5.24 - 32.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUUU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUUU股票是什么时候拆分的？

BUUU Group Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.75和350.47%中可见。

日范围
27.00 28.83
年范围
5.24 32.97
前一天收盘价
27.75
开盘价
28.05
卖价
28.83
买价
29.13
最低价
27.00
最高价
28.83
交易量
45
日变化
3.89%
月变化
35.29%
6个月变化
105.78%
年变化
350.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%