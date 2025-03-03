Валюты / BUR
BUR: Burford Capital Limited
12.82 USD 0.07 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BUR за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.71, а максимальная — 12.85.
Следите за динамикой Burford Capital Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Burford Capital acquires minority stake in law firm specialist Kindleworth
- Earnings call transcript: Burford Capital Q2 2025 beats earnings forecasts
- Burford Capital Limited (BUR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Greenhaven Road Capital Main Fund Q2 2025 Investor Letter
- TeraWulf Inc. (WULF) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Burford Capital Limited (BUR) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- New Strong Sell Stocks for July 29th
- Highwood Value Partners H1 2025 Letter To Investors
- Burford Capital completes $500 million senior notes issuance
- Burford Capital CEO Bogart sells $3.06 million in shares
- Burford Capital president Will Aviva O. sells $255k in stock
- Burford Capital vice chair Perla David sells $102,165 in stock
- Burford Capital: A Conviction Buy Of A Future Industry Giant (NYSE:BUR)
- Further Statement Re US Budget Reconciliation Bill
- Burford Capital Research Finds Companies Missing Out on Commercial Class Action Recoveries Due to Opt-Out Reluctance
- Burford Capital stock hits 52-week low at 11.16 USD
- Statement Re US Budget Reconciliation Bill
- Intended Purchases of Ordinary Shares to Satisfy Non-Employee Directors’ Awards
- Pound Sterling Conversion Rate for 2024 Final Dividend
- MSCI changes Burford Capital country classification to USA from United Kingdom
- Burford Capital Stock: The IMF And Argentina (NYSE:BUR)
- Silver Beech Capital Q4 2024 Investor Letter
- Burford Capital Limited (BUR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Tesla Rebounds While Tariffs Weigh On Manufacturing: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Дневной диапазон
12.71 12.85
Годовой диапазон
10.70 15.73
