BUR: Burford Capital Limited
12.87 USD 0.05 (0.39%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BUR hat sich für heute um 0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.77 bis zu einem Hoch von 12.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Burford Capital Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
12.77 12.95
Jahresspanne
10.70 15.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.82
- Eröffnung
- 12.89
- Bid
- 12.87
- Ask
- 13.17
- Tief
- 12.77
- Hoch
- 12.95
- Volumen
- 1.321 K
- Tagesänderung
- 0.39%
- Monatsänderung
- -5.71%
- 6-Monatsänderung
- -3.52%
- Jahresänderung
- -1.91%
