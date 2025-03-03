QuotazioniSezioni
BUR
BUR: Burford Capital Limited

12.44 USD 0.43 (3.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BUR ha avuto una variazione del -3.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.43 e ad un massimo di 12.83.

Segui le dinamiche di Burford Capital Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.43 12.83
Intervallo Annuale
10.70 15.73
Chiusura Precedente
12.87
Apertura
12.81
Bid
12.44
Ask
12.74
Minimo
12.43
Massimo
12.83
Volume
2.731 K
Variazione giornaliera
-3.34%
Variazione Mensile
-8.86%
Variazione Semestrale
-6.75%
Variazione Annuale
-5.18%
