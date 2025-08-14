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BUI: BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust

26.83 USD 0.10 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BUI за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.70, а максимальная — 26.95.

Следите за динамикой BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BUI сегодня?

BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) сегодня оценивается на уровне 26.83. Инструмент торгуется в пределах 26.70 - 26.95, вчерашнее закрытие составило 26.93, а торговый объем достиг 112. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust?

BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust в настоящее время оценивается в 26.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.22% и USD. Отслеживайте движения BUI на графике в реальном времени.

Как купить акции BUI?

Вы можете купить акции BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) по текущей цене 26.83. Ордера обычно размещаются около 26.83 или 27.13, тогда как 112 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BUI?

Инвестирование в BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust предполагает учет годового диапазона 24.85 - 30.80 и текущей цены 26.83. Многие сравнивают -1.76% и -7.64% перед размещением ордеров на 26.83 или 27.13. Изучайте ежедневные изменения цены BUI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust?

Самая высокая цена BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) за последний год составила 30.80. Акции заметно колебались в пределах 24.85 - 30.80, сравнение с 26.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust?

Самая низкая цена BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) за год составила 24.85. Сравнение с текущими 26.83 и 24.85 - 30.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BUI?

В прошлом BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.93 и -1.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.70 26.95
Годовой диапазон
24.85 30.80
Предыдущее закрытие
26.93
Open
26.84
Bid
26.83
Ask
27.13
Low
26.70
High
26.95
Объем
112
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
-1.76%
6-месячное изменение
-7.64%
Годовое изменение
-1.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%