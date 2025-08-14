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BUI: BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust
Курс BUI за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.70, а максимальная — 26.95.
Следите за динамикой BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUI сегодня?
BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) сегодня оценивается на уровне 26.83. Инструмент торгуется в пределах 26.70 - 26.95, вчерашнее закрытие составило 26.93, а торговый объем достиг 112. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust?
BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust в настоящее время оценивается в 26.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.22% и USD. Отслеживайте движения BUI на графике в реальном времени.
Как купить акции BUI?
Вы можете купить акции BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) по текущей цене 26.83. Ордера обычно размещаются около 26.83 или 27.13, тогда как 112 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUI?
Инвестирование в BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust предполагает учет годового диапазона 24.85 - 30.80 и текущей цены 26.83. Многие сравнивают -1.76% и -7.64% перед размещением ордеров на 26.83 или 27.13. Изучайте ежедневные изменения цены BUI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust?
Самая высокая цена BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) за последний год составила 30.80. Акции заметно колебались в пределах 24.85 - 30.80, сравнение с 26.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust?
Самая низкая цена BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) за год составила 24.85. Сравнение с текущими 26.83 и 24.85 - 30.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUI?
В прошлом BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.93 и -1.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.93
- Open
- 26.84
- Bid
- 26.83
- Ask
- 27.13
- Low
- 26.70
- High
- 26.95
- Объем
- 112
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- -1.76%
- 6-месячное изменение
- -7.64%
- Годовое изменение
- -1.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%