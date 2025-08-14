BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) сегодня оценивается на уровне 26.83. Инструмент торгуется в пределах 26.70 - 26.95, вчерашнее закрытие составило 26.93, а торговый объем достиг 112. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUI в реальном времени.

BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust в настоящее время оценивается в 26.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.22% и USD. Отслеживайте движения BUI на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) по текущей цене 26.83. Ордера обычно размещаются около 26.83 или 27.13, тогда как 112 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUI на графике в реальном времени.

Инвестирование в BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust предполагает учет годового диапазона 24.85 - 30.80 и текущей цены 26.83. Многие сравнивают -1.76% и -7.64% перед размещением ордеров на 26.83 или 27.13. Изучайте ежедневные изменения цены BUI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust?

Самая высокая цена BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) за последний год составила 30.80. Акции заметно колебались в пределах 24.85 - 30.80, сравнение с 26.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust на графике в реальном времени.