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BUDA: Buda Juice Inc

8.14 USD 0.04 (0.49%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BUDA за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.90, а максимальная — 8.40.

Следите за динамикой Buda Juice Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BUDA сегодня?

Buda Juice Inc (BUDA) сегодня оценивается на уровне 8.14. Инструмент торгуется в пределах 7.90 - 8.40, вчерашнее закрытие составило 8.10, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUDA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Buda Juice Inc?

Buda Juice Inc в настоящее время оценивается в 8.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -32.17% и USD. Отслеживайте движения BUDA на графике в реальном времени.

Как купить акции BUDA?

Вы можете купить акции Buda Juice Inc (BUDA) по текущей цене 8.14. Ордера обычно размещаются около 8.14 или 8.44, тогда как 12 и -3.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUDA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BUDA?

Инвестирование в Buda Juice Inc предполагает учет годового диапазона 6.25 - 12.00 и текущей цены 8.14. Многие сравнивают -4.24% и -1.93% перед размещением ордеров на 8.14 или 8.44. Изучайте ежедневные изменения цены BUDA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Buda Juice Inc?

Самая высокая цена Buda Juice Inc (BUDA) за последний год составила 12.00. Акции заметно колебались в пределах 6.25 - 12.00, сравнение с 8.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Buda Juice Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Buda Juice Inc?

Самая низкая цена Buda Juice Inc (BUDA) за год составила 6.25. Сравнение с текущими 8.14 и 6.25 - 12.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUDA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BUDA?

В прошлом Buda Juice Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.10 и -32.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.90 8.40
Годовой диапазон
6.25 12.00
Предыдущее закрытие
8.10
Open
8.40
Bid
8.14
Ask
8.44
Low
7.90
High
8.40
Объем
12
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
-4.24%
6-месячное изменение
-1.93%
Годовое изменение
-32.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%