- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BUDA: Buda Juice Inc
Курс BUDA за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.90, а максимальная — 8.40.
Следите за динамикой Buda Juice Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUDA сегодня?
Buda Juice Inc (BUDA) сегодня оценивается на уровне 8.14. Инструмент торгуется в пределах 7.90 - 8.40, вчерашнее закрытие составило 8.10, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUDA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Buda Juice Inc?
Buda Juice Inc в настоящее время оценивается в 8.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -32.17% и USD. Отслеживайте движения BUDA на графике в реальном времени.
Как купить акции BUDA?
Вы можете купить акции Buda Juice Inc (BUDA) по текущей цене 8.14. Ордера обычно размещаются около 8.14 или 8.44, тогда как 12 и -3.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUDA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUDA?
Инвестирование в Buda Juice Inc предполагает учет годового диапазона 6.25 - 12.00 и текущей цены 8.14. Многие сравнивают -4.24% и -1.93% перед размещением ордеров на 8.14 или 8.44. Изучайте ежедневные изменения цены BUDA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Buda Juice Inc?
Самая высокая цена Buda Juice Inc (BUDA) за последний год составила 12.00. Акции заметно колебались в пределах 6.25 - 12.00, сравнение с 8.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Buda Juice Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Buda Juice Inc?
Самая низкая цена Buda Juice Inc (BUDA) за год составила 6.25. Сравнение с текущими 8.14 и 6.25 - 12.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUDA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUDA?
В прошлом Buda Juice Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.10 и -32.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.10
- Open
- 8.40
- Bid
- 8.14
- Ask
- 8.44
- Low
- 7.90
- High
- 8.40
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- -4.24%
- 6-месячное изменение
- -1.93%
- Годовое изменение
- -32.17%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%