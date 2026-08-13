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BUDA: Buda Juice Inc

8.16 USD 0.02 (0.25%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BUDA汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点7.97和高点8.20进行交易。

关注Buda Juice Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

BUDA股票今天的价格是多少？

Buda Juice Inc股票今天的定价为8.16。它在7.97 - 8.20范围内交易，昨天的收盘价为8.14，交易量达到13。BUDA的实时价格图表显示了这些更新。

Buda Juice Inc股票是否支付股息？

Buda Juice Inc目前的价值为8.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-32.00%和USD。实时查看图表以跟踪BUDA走势。

如何购买BUDA股票？

您可以以8.16的当前价格购买Buda Juice Inc股票。订单通常设置在8.16或8.46附近，而13和-0.12%显示市场活动。立即关注BUDA的实时图表更新。

如何投资BUDA股票？

投资Buda Juice Inc需要考虑年度范围6.25 - 12.00和当前价格8.16。许多人在以8.16或8.46下订单之前，会比较-4.00%和。实时查看BUDA价格图表，了解每日变化。

Buda Juice Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Buda Juice Inc的最高价格是12.00。在6.25 - 12.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Buda Juice Inc的绩效。

Buda Juice Inc股票的最低价格是多少？

Buda Juice Inc（BUDA）的最低价格为6.25。将其与当前的8.16和6.25 - 12.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUDA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUDA股票是什么时候拆分的？

Buda Juice Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.14和-32.00%中可见。

日范围
7.97 8.20
年范围
6.25 12.00
前一天收盘价
8.14
开盘价
8.17
卖价
8.16
买价
8.46
最低价
7.97
最高价
8.20
交易量
13
日变化
0.25%
月变化
-4.00%
6个月变化
-1.69%
年变化
-32.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%