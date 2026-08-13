BUDA: Buda Juice Inc
今日BUDA汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点7.97和高点8.20进行交易。
关注Buda Juice Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BUDA股票今天的价格是多少？
Buda Juice Inc股票今天的定价为8.16。它在7.97 - 8.20范围内交易，昨天的收盘价为8.14，交易量达到13。BUDA的实时价格图表显示了这些更新。
Buda Juice Inc股票是否支付股息？
Buda Juice Inc目前的价值为8.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-32.00%和USD。实时查看图表以跟踪BUDA走势。
如何购买BUDA股票？
您可以以8.16的当前价格购买Buda Juice Inc股票。订单通常设置在8.16或8.46附近，而13和-0.12%显示市场活动。立即关注BUDA的实时图表更新。
如何投资BUDA股票？
投资Buda Juice Inc需要考虑年度范围6.25 - 12.00和当前价格8.16。许多人在以8.16或8.46下订单之前，会比较-4.00%和。实时查看BUDA价格图表，了解每日变化。
Buda Juice Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Buda Juice Inc的最高价格是12.00。在6.25 - 12.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Buda Juice Inc的绩效。
Buda Juice Inc股票的最低价格是多少？
Buda Juice Inc（BUDA）的最低价格为6.25。将其与当前的8.16和6.25 - 12.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUDA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUDA股票是什么时候拆分的？
Buda Juice Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.14和-32.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.14
- 开盘价
- 8.17
- 卖价
- 8.16
- 买价
- 8.46
- 最低价
- 7.97
- 最高价
- 8.20
- 交易量
- 13
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- -4.00%
- 6个月变化
- -1.69%
- 年变化
- -32.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%