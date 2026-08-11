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BTX: Eterna Therapeutics
Курс BTX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.50, а максимальная — 8.64.
Следите за динамикой Eterna Therapeutics. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BTX сегодня?
Eterna Therapeutics (BTX) сегодня оценивается на уровне 8.61. Инструмент торгуется в пределах 8.50 - 8.64, вчерашнее закрытие составило 8.61, а торговый объем достиг 426. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eterna Therapeutics?
Eterna Therapeutics в настоящее время оценивается в 8.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.06% и USD. Отслеживайте движения BTX на графике в реальном времени.
Как купить акции BTX?
Вы можете купить акции Eterna Therapeutics (BTX) по текущей цене 8.61. Ордера обычно размещаются около 8.61 или 8.91, тогда как 426 и 0.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BTX?
Инвестирование в Eterna Therapeutics предполагает учет годового диапазона 6.13 - 9.44 и текущей цены 8.61. Многие сравнивают 8.99% и 32.46% перед размещением ордеров на 8.61 или 8.91. Изучайте ежедневные изменения цены BTX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eterna Therapeutics?
Самая высокая цена Eterna Therapeutics (BTX) за последний год составила 9.44. Акции заметно колебались в пределах 6.13 - 9.44, сравнение с 8.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eterna Therapeutics на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eterna Therapeutics?
Самая низкая цена Eterna Therapeutics (BTX) за год составила 6.13. Сравнение с текущими 8.61 и 6.13 - 9.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BTX?
В прошлом Eterna Therapeutics проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.61 и 30.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.61
- Open
- 8.54
- Bid
- 8.61
- Ask
- 8.91
- Low
- 8.50
- High
- 8.64
- Объем
- 426
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 8.99%
- 6-месячное изменение
- 32.46%
- Годовое изменение
- 30.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%