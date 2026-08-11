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BTX: Eterna Therapeutics

8.61 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BTX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.50, а максимальная — 8.64.

Следите за динамикой Eterna Therapeutics. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BTX сегодня?

Eterna Therapeutics (BTX) сегодня оценивается на уровне 8.61. Инструмент торгуется в пределах 8.50 - 8.64, вчерашнее закрытие составило 8.61, а торговый объем достиг 426. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eterna Therapeutics?

Eterna Therapeutics в настоящее время оценивается в 8.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.06% и USD. Отслеживайте движения BTX на графике в реальном времени.

Как купить акции BTX?

Вы можете купить акции Eterna Therapeutics (BTX) по текущей цене 8.61. Ордера обычно размещаются около 8.61 или 8.91, тогда как 426 и 0.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BTX?

Инвестирование в Eterna Therapeutics предполагает учет годового диапазона 6.13 - 9.44 и текущей цены 8.61. Многие сравнивают 8.99% и 32.46% перед размещением ордеров на 8.61 или 8.91. Изучайте ежедневные изменения цены BTX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eterna Therapeutics?

Самая высокая цена Eterna Therapeutics (BTX) за последний год составила 9.44. Акции заметно колебались в пределах 6.13 - 9.44, сравнение с 8.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eterna Therapeutics на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eterna Therapeutics?

Самая низкая цена Eterna Therapeutics (BTX) за год составила 6.13. Сравнение с текущими 8.61 и 6.13 - 9.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BTX?

В прошлом Eterna Therapeutics проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.61 и 30.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.50 8.64
Годовой диапазон
6.13 9.44
Предыдущее закрытие
8.61
Open
8.54
Bid
8.61
Ask
8.91
Low
8.50
High
8.64
Объем
426
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
8.99%
6-месячное изменение
32.46%
Годовое изменение
30.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%