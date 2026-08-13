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BTX: Eterna Therapeutics

8.59 USD 0.02 (0.23%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BTX汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点8.54和高点8.65进行交易。

关注Eterna Therapeutics动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

BTX股票今天的价格是多少？

Eterna Therapeutics股票今天的定价为8.59。它在8.54 - 8.65范围内交易，昨天的收盘价为8.61，交易量达到280。BTX的实时价格图表显示了这些更新。

Eterna Therapeutics股票是否支付股息？

Eterna Therapeutics目前的价值为8.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.76%和USD。实时查看图表以跟踪BTX走势。

如何购买BTX股票？

您可以以8.59的当前价格购买Eterna Therapeutics股票。订单通常设置在8.59或8.89附近，而280和-0.46%显示市场活动。立即关注BTX的实时图表更新。

如何投资BTX股票？

投资Eterna Therapeutics需要考虑年度范围6.13 - 9.44和当前价格8.59。许多人在以8.59或8.89下订单之前，会比较8.73%和。实时查看BTX价格图表，了解每日变化。

Eterna Therapeutics股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eterna Therapeutics的最高价格是9.44。在6.13 - 9.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eterna Therapeutics的绩效。

Eterna Therapeutics股票的最低价格是多少？

Eterna Therapeutics（BTX）的最低价格为6.13。将其与当前的8.59和6.13 - 9.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BTX股票是什么时候拆分的？

Eterna Therapeutics历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.61和29.76%中可见。

日范围
8.54 8.65
年范围
6.13 9.44
前一天收盘价
8.61
开盘价
8.63
卖价
8.59
买价
8.89
最低价
8.54
最高价
8.65
交易量
280
日变化
-0.23%
月变化
8.73%
6个月变化
32.15%
年变化
29.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%