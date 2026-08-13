BTX: Eterna Therapeutics
今日BTX汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点8.54和高点8.65进行交易。
关注Eterna Therapeutics动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BTX股票今天的价格是多少？
Eterna Therapeutics股票今天的定价为8.59。它在8.54 - 8.65范围内交易，昨天的收盘价为8.61，交易量达到280。BTX的实时价格图表显示了这些更新。
Eterna Therapeutics股票是否支付股息？
Eterna Therapeutics目前的价值为8.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.76%和USD。实时查看图表以跟踪BTX走势。
如何购买BTX股票？
您可以以8.59的当前价格购买Eterna Therapeutics股票。订单通常设置在8.59或8.89附近，而280和-0.46%显示市场活动。立即关注BTX的实时图表更新。
如何投资BTX股票？
投资Eterna Therapeutics需要考虑年度范围6.13 - 9.44和当前价格8.59。许多人在以8.59或8.89下订单之前，会比较8.73%和。实时查看BTX价格图表，了解每日变化。
Eterna Therapeutics股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Eterna Therapeutics的最高价格是9.44。在6.13 - 9.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eterna Therapeutics的绩效。
Eterna Therapeutics股票的最低价格是多少？
Eterna Therapeutics（BTX）的最低价格为6.13。将其与当前的8.59和6.13 - 9.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BTX股票是什么时候拆分的？
Eterna Therapeutics历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.61和29.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.61
- 开盘价
- 8.63
- 卖价
- 8.59
- 买价
- 8.89
- 最低价
- 8.54
- 最高价
- 8.65
- 交易量
- 280
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- 8.73%
- 6个月变化
- 32.15%
- 年变化
- 29.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%