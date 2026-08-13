BTX股票今天的价格是多少？ Eterna Therapeutics股票今天的定价为8.59。它在8.54 - 8.65范围内交易，昨天的收盘价为8.61，交易量达到280。BTX的实时价格图表显示了这些更新。

Eterna Therapeutics股票是否支付股息？ Eterna Therapeutics目前的价值为8.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.76%和USD。实时查看图表以跟踪BTX走势。

如何购买BTX股票？ 您可以以8.59的当前价格购买Eterna Therapeutics股票。订单通常设置在8.59或8.89附近，而280和-0.46%显示市场活动。立即关注BTX的实时图表更新。

如何投资BTX股票？ 投资Eterna Therapeutics需要考虑年度范围6.13 - 9.44和当前价格8.59。许多人在以8.59或8.89下订单之前，会比较8.73%和。实时查看BTX价格图表，了解每日变化。

Eterna Therapeutics股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Eterna Therapeutics的最高价格是9.44。在6.13 - 9.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eterna Therapeutics的绩效。

Eterna Therapeutics股票的最低价格是多少？ Eterna Therapeutics（BTX）的最低价格为6.13。将其与当前的8.59和6.13 - 9.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。