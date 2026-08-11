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BTTC: BITECH TECHNOLOGIES CORP

0.78 USD 0.02 (2.50%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BTTC за сегодня изменился на -2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.78, а максимальная — 0.82.

Следите за динамикой BITECH TECHNOLOGIES CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BTTC сегодня?

BITECH TECHNOLOGIES CORP (BTTC) сегодня оценивается на уровне 0.78. Инструмент торгуется в пределах 0.78 - 0.82, вчерашнее закрытие составило 0.80, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTTC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BITECH TECHNOLOGIES CORP?

BITECH TECHNOLOGIES CORP в настоящее время оценивается в 0.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -87.00% и USD. Отслеживайте движения BTTC на графике в реальном времени.

Как купить акции BTTC?

Вы можете купить акции BITECH TECHNOLOGIES CORP (BTTC) по текущей цене 0.78. Ордера обычно размещаются около 0.78 или 1.08, тогда как 4 и -2.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTTC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BTTC?

Инвестирование в BITECH TECHNOLOGIES CORP предполагает учет годового диапазона 0.64 - 39.00 и текущей цены 0.78. Многие сравнивают 13.04% и -46.21% перед размещением ордеров на 0.78 или 1.08. Изучайте ежедневные изменения цены BTTC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BITECH TECHNOLOGIES CORP?

Самая высокая цена BITECH TECHNOLOGIES CORP (BTTC) за последний год составила 39.00. Акции заметно колебались в пределах 0.64 - 39.00, сравнение с 0.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BITECH TECHNOLOGIES CORP на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BITECH TECHNOLOGIES CORP?

Самая низкая цена BITECH TECHNOLOGIES CORP (BTTC) за год составила 0.64. Сравнение с текущими 0.78 и 0.64 - 39.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTTC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BTTC?

В прошлом BITECH TECHNOLOGIES CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.80 и -87.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.78 0.82
Годовой диапазон
0.64 39.00
Предыдущее закрытие
0.80
Open
0.80
Bid
0.78
Ask
1.08
Low
0.78
High
0.82
Объем
4
Дневное изменение
-2.50%
Месячное изменение
13.04%
6-месячное изменение
-46.21%
Годовое изменение
-87.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%