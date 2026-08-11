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BTTC: BITECH TECHNOLOGIES CORP
Курс BTTC за сегодня изменился на -2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.78, а максимальная — 0.82.
Следите за динамикой BITECH TECHNOLOGIES CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
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- H1
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BTTC сегодня?
BITECH TECHNOLOGIES CORP (BTTC) сегодня оценивается на уровне 0.78. Инструмент торгуется в пределах 0.78 - 0.82, вчерашнее закрытие составило 0.80, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTTC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BITECH TECHNOLOGIES CORP?
BITECH TECHNOLOGIES CORP в настоящее время оценивается в 0.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -87.00% и USD. Отслеживайте движения BTTC на графике в реальном времени.
Как купить акции BTTC?
Вы можете купить акции BITECH TECHNOLOGIES CORP (BTTC) по текущей цене 0.78. Ордера обычно размещаются около 0.78 или 1.08, тогда как 4 и -2.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTTC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BTTC?
Инвестирование в BITECH TECHNOLOGIES CORP предполагает учет годового диапазона 0.64 - 39.00 и текущей цены 0.78. Многие сравнивают 13.04% и -46.21% перед размещением ордеров на 0.78 или 1.08. Изучайте ежедневные изменения цены BTTC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BITECH TECHNOLOGIES CORP?
Самая высокая цена BITECH TECHNOLOGIES CORP (BTTC) за последний год составила 39.00. Акции заметно колебались в пределах 0.64 - 39.00, сравнение с 0.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BITECH TECHNOLOGIES CORP на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BITECH TECHNOLOGIES CORP?
Самая низкая цена BITECH TECHNOLOGIES CORP (BTTC) за год составила 0.64. Сравнение с текущими 0.78 и 0.64 - 39.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTTC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BTTC?
В прошлом BITECH TECHNOLOGIES CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.80 и -87.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.80
- Open
- 0.80
- Bid
- 0.78
- Ask
- 1.08
- Low
- 0.78
- High
- 0.82
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -2.50%
- Месячное изменение
- 13.04%
- 6-месячное изменение
- -46.21%
- Годовое изменение
- -87.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%