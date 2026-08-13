BTTC: BITECH TECHNOLOGIES CORP
今日BTTC汇率已更改-1.28%。当日，交易品种以低点0.76和高点0.79进行交易。
关注BITECH TECHNOLOGIES CORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BTTC股票今天的价格是多少？
BITECH TECHNOLOGIES CORP股票今天的定价为0.77。它在0.76 - 0.79范围内交易，昨天的收盘价为0.78，交易量达到20。BTTC的实时价格图表显示了这些更新。
BITECH TECHNOLOGIES CORP股票是否支付股息？
BITECH TECHNOLOGIES CORP目前的价值为0.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-87.17%和USD。实时查看图表以跟踪BTTC走势。
如何购买BTTC股票？
您可以以0.77的当前价格购买BITECH TECHNOLOGIES CORP股票。订单通常设置在0.77或1.07附近，而20和0.00%显示市场活动。立即关注BTTC的实时图表更新。
如何投资BTTC股票？
投资BITECH TECHNOLOGIES CORP需要考虑年度范围0.64 - 39.00和当前价格0.77。许多人在以0.77或1.07下订单之前，会比较11.59%和。实时查看BTTC价格图表，了解每日变化。
BITECH TECHNOLOGIES CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BITECH TECHNOLOGIES CORP的最高价格是39.00。在0.64 - 39.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BITECH TECHNOLOGIES CORP的绩效。
BITECH TECHNOLOGIES CORP股票的最低价格是多少？
BITECH TECHNOLOGIES CORP（BTTC）的最低价格为0.64。将其与当前的0.77和0.64 - 39.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTTC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BTTC股票是什么时候拆分的？
BITECH TECHNOLOGIES CORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.78和-87.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.78
- 开盘价
- 0.77
- 卖价
- 0.77
- 买价
- 1.07
- 最低价
- 0.76
- 最高价
- 0.79
- 交易量
- 20
- 日变化
- -1.28%
- 月变化
- 11.59%
- 6个月变化
- -46.90%
- 年变化
- -87.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%