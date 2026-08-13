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BTTC: BITECH TECHNOLOGIES CORP

0.77 USD 0.01 (1.28%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BTTC汇率已更改-1.28%。当日，交易品种以低点0.76和高点0.79进行交易。

关注BITECH TECHNOLOGIES CORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

BTTC股票今天的价格是多少？

BITECH TECHNOLOGIES CORP股票今天的定价为0.77。它在0.76 - 0.79范围内交易，昨天的收盘价为0.78，交易量达到20。BTTC的实时价格图表显示了这些更新。

BITECH TECHNOLOGIES CORP股票是否支付股息？

BITECH TECHNOLOGIES CORP目前的价值为0.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-87.17%和USD。实时查看图表以跟踪BTTC走势。

如何购买BTTC股票？

您可以以0.77的当前价格购买BITECH TECHNOLOGIES CORP股票。订单通常设置在0.77或1.07附近，而20和0.00%显示市场活动。立即关注BTTC的实时图表更新。

如何投资BTTC股票？

投资BITECH TECHNOLOGIES CORP需要考虑年度范围0.64 - 39.00和当前价格0.77。许多人在以0.77或1.07下订单之前，会比较11.59%和。实时查看BTTC价格图表，了解每日变化。

BITECH TECHNOLOGIES CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BITECH TECHNOLOGIES CORP的最高价格是39.00。在0.64 - 39.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BITECH TECHNOLOGIES CORP的绩效。

BITECH TECHNOLOGIES CORP股票的最低价格是多少？

BITECH TECHNOLOGIES CORP（BTTC）的最低价格为0.64。将其与当前的0.77和0.64 - 39.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTTC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BTTC股票是什么时候拆分的？

BITECH TECHNOLOGIES CORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.78和-87.17%中可见。

日范围
0.76 0.79
年范围
0.64 39.00
前一天收盘价
0.78
开盘价
0.77
卖价
0.77
买价
1.07
最低价
0.76
最高价
0.79
交易量
20
日变化
-1.28%
月变化
11.59%
6个月变化
-46.90%
年变化
-87.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%