Курс BTR за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.10, а максимальная — 28.10.

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