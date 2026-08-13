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BTR: Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF

28.46 USD 0.36 (1.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BTR汇率已更改1.28%。当日，交易品种以低点28.43和高点28.46进行交易。

关注Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BTR股票今天的价格是多少？

Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF股票今天的定价为28.46。它在28.43 - 28.46范围内交易，昨天的收盘价为28.10，交易量达到3。BTR的实时价格图表显示了这些更新。

Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF股票是否支付股息？

Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF目前的价值为28.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.93%和USD。实时查看图表以跟踪BTR走势。

如何购买BTR股票？

您可以以28.46的当前价格购买Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF股票。订单通常设置在28.46或28.76附近，而3和0.11%显示市场活动。立即关注BTR的实时图表更新。

如何投资BTR股票？

投资Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF需要考虑年度范围25.62 - 28.46和当前价格28.46。许多人在以28.46或28.76下订单之前，会比较1.82%和。实时查看BTR价格图表，了解每日变化。

Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF的最高价格是28.46。在25.62 - 28.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF的绩效。

Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF股票的最低价格是多少？

Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF（BTR）的最低价格为25.62。将其与当前的28.46和25.62 - 28.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BTR股票是什么时候拆分的？

Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.10和5.93%中可见。

日范围
28.43 28.46
年范围
25.62 28.46
前一天收盘价
28.10
开盘价
28.43
卖价
28.46
买价
28.76
最低价
28.43
最高价
28.46
交易量
3
日变化
1.28%
月变化
1.82%
6个月变化
6.83%
年变化
5.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%