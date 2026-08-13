BTR股票今天的价格是多少？ Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF股票今天的定价为28.46。它在28.43 - 28.46范围内交易，昨天的收盘价为28.10，交易量达到3。BTR的实时价格图表显示了这些更新。

Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF股票是否支付股息？ Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF目前的价值为28.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.93%和USD。实时查看图表以跟踪BTR走势。

如何购买BTR股票？ 您可以以28.46的当前价格购买Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF股票。订单通常设置在28.46或28.76附近，而3和0.11%显示市场活动。立即关注BTR的实时图表更新。

如何投资BTR股票？ 投资Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF需要考虑年度范围25.62 - 28.46和当前价格28.46。许多人在以28.46或28.76下订单之前，会比较1.82%和。实时查看BTR价格图表，了解每日变化。

Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF的最高价格是28.46。在25.62 - 28.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF的绩效。

Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF股票的最低价格是多少？ Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF（BTR）的最低价格为25.62。将其与当前的28.46和25.62 - 28.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。