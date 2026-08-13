BTR: Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF
今日BTR汇率已更改1.28%。当日，交易品种以低点28.43和高点28.46进行交易。
关注Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BTR股票今天的价格是多少？
Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF股票今天的定价为28.46。它在28.43 - 28.46范围内交易，昨天的收盘价为28.10，交易量达到3。BTR的实时价格图表显示了这些更新。
Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF股票是否支付股息？
Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF目前的价值为28.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.93%和USD。实时查看图表以跟踪BTR走势。
如何购买BTR股票？
您可以以28.46的当前价格购买Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF股票。订单通常设置在28.46或28.76附近，而3和0.11%显示市场活动。立即关注BTR的实时图表更新。
如何投资BTR股票？
投资Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF需要考虑年度范围25.62 - 28.46和当前价格28.46。许多人在以28.46或28.76下订单之前，会比较1.82%和。实时查看BTR价格图表，了解每日变化。
Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF的最高价格是28.46。在25.62 - 28.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF的绩效。
Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF股票的最低价格是多少？
Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF（BTR）的最低价格为25.62。将其与当前的28.46和25.62 - 28.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BTR股票是什么时候拆分的？
Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.10和5.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.10
- 开盘价
- 28.43
- 卖价
- 28.46
- 买价
- 28.76
- 最低价
- 28.43
- 最高价
- 28.46
- 交易量
- 3
- 日变化
- 1.28%
- 月变化
- 1.82%
- 6个月变化
- 6.83%
- 年变化
- 5.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%