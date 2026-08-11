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BTQ: BTQ Technologies Corp.
Курс BTQ за сегодня изменился на -3.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.91, а максимальная — 4.07.
Следите за динамикой BTQ Technologies Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BTQ сегодня?
BTQ Technologies Corp. (BTQ) сегодня оценивается на уровне 3.94. Инструмент торгуется в пределах 3.91 - 4.07, вчерашнее закрытие составило 4.10, а торговый объем достиг 1688. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BTQ Technologies Corp.?
BTQ Technologies Corp. в настоящее время оценивается в 3.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -40.75% и USD. Отслеживайте движения BTQ на графике в реальном времени.
Как купить акции BTQ?
Вы можете купить акции BTQ Technologies Corp. (BTQ) по текущей цене 3.94. Ордера обычно размещаются около 3.94 или 4.24, тогда как 1688 и -2.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BTQ?
Инвестирование в BTQ Technologies Corp. предполагает учет годового диапазона 2.09 - 15.79 и текущей цены 3.94. Многие сравнивают 13.87% и 33.11% перед размещением ордеров на 3.94 или 4.24. Изучайте ежедневные изменения цены BTQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BTQ Technologies Corp.?
Самая высокая цена BTQ Technologies Corp. (BTQ) за последний год составила 15.79. Акции заметно колебались в пределах 2.09 - 15.79, сравнение с 4.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BTQ Technologies Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BTQ Technologies Corp.?
Самая низкая цена BTQ Technologies Corp. (BTQ) за год составила 2.09. Сравнение с текущими 3.94 и 2.09 - 15.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BTQ?
В прошлом BTQ Technologies Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.10 и -40.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.10
- Open
- 4.05
- Bid
- 3.94
- Ask
- 4.24
- Low
- 3.91
- High
- 4.07
- Объем
- 1.688 K
- Дневное изменение
- -3.90%
- Месячное изменение
- 13.87%
- 6-месячное изменение
- 33.11%
- Годовое изменение
- -40.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%