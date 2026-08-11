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BTQ: BTQ Technologies Corp.

3.94 USD 0.16 (3.90%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BTQ за сегодня изменился на -3.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.91, а максимальная — 4.07.

Следите за динамикой BTQ Technologies Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BTQ сегодня?

BTQ Technologies Corp. (BTQ) сегодня оценивается на уровне 3.94. Инструмент торгуется в пределах 3.91 - 4.07, вчерашнее закрытие составило 4.10, а торговый объем достиг 1688. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BTQ Technologies Corp.?

BTQ Technologies Corp. в настоящее время оценивается в 3.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -40.75% и USD. Отслеживайте движения BTQ на графике в реальном времени.

Как купить акции BTQ?

Вы можете купить акции BTQ Technologies Corp. (BTQ) по текущей цене 3.94. Ордера обычно размещаются около 3.94 или 4.24, тогда как 1688 и -2.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BTQ?

Инвестирование в BTQ Technologies Corp. предполагает учет годового диапазона 2.09 - 15.79 и текущей цены 3.94. Многие сравнивают 13.87% и 33.11% перед размещением ордеров на 3.94 или 4.24. Изучайте ежедневные изменения цены BTQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BTQ Technologies Corp.?

Самая высокая цена BTQ Technologies Corp. (BTQ) за последний год составила 15.79. Акции заметно колебались в пределах 2.09 - 15.79, сравнение с 4.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BTQ Technologies Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BTQ Technologies Corp.?

Самая низкая цена BTQ Technologies Corp. (BTQ) за год составила 2.09. Сравнение с текущими 3.94 и 2.09 - 15.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BTQ?

В прошлом BTQ Technologies Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.10 и -40.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.91 4.07
Годовой диапазон
2.09 15.79
Предыдущее закрытие
4.10
Open
4.05
Bid
3.94
Ask
4.24
Low
3.91
High
4.07
Объем
1.688 K
Дневное изменение
-3.90%
Месячное изменение
13.87%
6-месячное изменение
33.11%
Годовое изменение
-40.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%