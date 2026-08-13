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BTQ: BTQ Technologies Corp.

4.43 USD 0.49 (12.44%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BTQ汇率已更改12.44%。当日，交易品种以低点3.98和高点4.50进行交易。

关注BTQ Technologies Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

BTQ股票今天的价格是多少？

BTQ Technologies Corp.股票今天的定价为4.43。它在3.98 - 4.50范围内交易，昨天的收盘价为3.94，交易量达到3231。BTQ的实时价格图表显示了这些更新。

BTQ Technologies Corp.股票是否支付股息？

BTQ Technologies Corp.目前的价值为4.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.38%和USD。实时查看图表以跟踪BTQ走势。

如何购买BTQ股票？

您可以以4.43的当前价格购买BTQ Technologies Corp.股票。订单通常设置在4.43或4.73附近，而3231和11.31%显示市场活动。立即关注BTQ的实时图表更新。

如何投资BTQ股票？

投资BTQ Technologies Corp.需要考虑年度范围2.09 - 15.79和当前价格4.43。许多人在以4.43或4.73下订单之前，会比较28.03%和。实时查看BTQ价格图表，了解每日变化。

BTQ Technologies Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BTQ Technologies Corp.的最高价格是15.79。在2.09 - 15.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BTQ Technologies Corp.的绩效。

BTQ Technologies Corp.股票的最低价格是多少？

BTQ Technologies Corp.（BTQ）的最低价格为2.09。将其与当前的4.43和2.09 - 15.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BTQ股票是什么时候拆分的？

BTQ Technologies Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.94和-33.38%中可见。

日范围
3.98 4.50
年范围
2.09 15.79
前一天收盘价
3.94
开盘价
3.98
卖价
4.43
买价
4.73
最低价
3.98
最高价
4.50
交易量
3.231 K
日变化
12.44%
月变化
28.03%
6个月变化
49.66%
年变化
-33.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%