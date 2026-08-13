BTQ: BTQ Technologies Corp.
今日BTQ汇率已更改12.44%。当日，交易品种以低点3.98和高点4.50进行交易。
关注BTQ Technologies Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BTQ股票今天的价格是多少？
BTQ Technologies Corp.股票今天的定价为4.43。它在3.98 - 4.50范围内交易，昨天的收盘价为3.94，交易量达到3231。BTQ的实时价格图表显示了这些更新。
BTQ Technologies Corp.股票是否支付股息？
BTQ Technologies Corp.目前的价值为4.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.38%和USD。实时查看图表以跟踪BTQ走势。
如何购买BTQ股票？
您可以以4.43的当前价格购买BTQ Technologies Corp.股票。订单通常设置在4.43或4.73附近，而3231和11.31%显示市场活动。立即关注BTQ的实时图表更新。
如何投资BTQ股票？
投资BTQ Technologies Corp.需要考虑年度范围2.09 - 15.79和当前价格4.43。许多人在以4.43或4.73下订单之前，会比较28.03%和。实时查看BTQ价格图表，了解每日变化。
BTQ Technologies Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BTQ Technologies Corp.的最高价格是15.79。在2.09 - 15.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BTQ Technologies Corp.的绩效。
BTQ Technologies Corp.股票的最低价格是多少？
BTQ Technologies Corp.（BTQ）的最低价格为2.09。将其与当前的4.43和2.09 - 15.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BTQ股票是什么时候拆分的？
BTQ Technologies Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.94和-33.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.94
- 开盘价
- 3.98
- 卖价
- 4.43
- 买价
- 4.73
- 最低价
- 3.98
- 最高价
- 4.50
- 交易量
- 3.231 K
- 日变化
- 12.44%
- 月变化
- 28.03%
- 6个月变化
- 49.66%
- 年变化
- -33.38%
- 实际值
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- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%