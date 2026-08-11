- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BTOT: iShares Total USD Fixed Income Market ETF
Курс BTOT за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.83, а максимальная — 48.83.
Следите за динамикой iShares Total USD Fixed Income Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BTOT сегодня?
iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) сегодня оценивается на уровне 48.83. Инструмент торгуется в пределах 48.83 - 48.83, вчерашнее закрытие составило 48.94, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTOT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Total USD Fixed Income Market ETF?
iShares Total USD Fixed Income Market ETF в настоящее время оценивается в 48.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.34% и USD. Отслеживайте движения BTOT на графике в реальном времени.
Как купить акции BTOT?
Вы можете купить акции iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) по текущей цене 48.83. Ордера обычно размещаются около 48.83 или 49.13, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTOT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BTOT?
Инвестирование в iShares Total USD Fixed Income Market ETF предполагает учет годового диапазона 48.53 - 50.98 и текущей цены 48.83. Многие сравнивают 0.14% и -2.90% перед размещением ордеров на 48.83 или 49.13. Изучайте ежедневные изменения цены BTOT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Total USD Fixed Income Market ETF?
Самая высокая цена iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) за последний год составила 50.98. Акции заметно колебались в пределах 48.53 - 50.98, сравнение с 48.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Total USD Fixed Income Market ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Total USD Fixed Income Market ETF?
Самая низкая цена iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) за год составила 48.53. Сравнение с текущими 48.83 и 48.53 - 50.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTOT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BTOT?
В прошлом iShares Total USD Fixed Income Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.94 и -2.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.94
- Open
- 48.83
- Bid
- 48.83
- Ask
- 49.13
- Low
- 48.83
- High
- 48.83
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- -2.90%
- Годовое изменение
- -2.34%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%