Курс BTOT за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.83, а максимальная — 48.83.

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