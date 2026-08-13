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BTOT: iShares Total USD Fixed Income Market ETF

48.84 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BTOT汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点48.84和高点48.84进行交易。

关注iShares Total USD Fixed Income Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BTOT股票今天的价格是多少？

iShares Total USD Fixed Income Market ETF股票今天的定价为48.84。它在48.84 - 48.84范围内交易，昨天的收盘价为48.83，交易量达到1。BTOT的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Total USD Fixed Income Market ETF股票是否支付股息？

iShares Total USD Fixed Income Market ETF目前的价值为48.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.32%和USD。实时查看图表以跟踪BTOT走势。

如何购买BTOT股票？

您可以以48.84的当前价格购买iShares Total USD Fixed Income Market ETF股票。订单通常设置在48.84或49.14附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BTOT的实时图表更新。

如何投资BTOT股票？

投资iShares Total USD Fixed Income Market ETF需要考虑年度范围48.53 - 50.98和当前价格48.84。许多人在以48.84或49.14下订单之前，会比较0.16%和。实时查看BTOT价格图表，了解每日变化。

iShares Total USD Fixed Income Market ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Total USD Fixed Income Market ETF的最高价格是50.98。在48.53 - 50.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Total USD Fixed Income Market ETF的绩效。

iShares Total USD Fixed Income Market ETF股票的最低价格是多少？

iShares Total USD Fixed Income Market ETF（BTOT）的最低价格为48.53。将其与当前的48.84和48.53 - 50.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BTOT股票是什么时候拆分的？

iShares Total USD Fixed Income Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.83和-2.32%中可见。

日范围
48.84 48.84
年范围
48.53 50.98
前一天收盘价
48.83
开盘价
48.84
卖价
48.84
买价
49.14
最低价
48.84
最高价
48.84
交易量
1
日变化
0.02%
月变化
0.16%
6个月变化
-2.88%
年变化
-2.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%