BTOT: iShares Total USD Fixed Income Market ETF
今日BTOT汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点48.84和高点48.84进行交易。
关注iShares Total USD Fixed Income Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BTOT股票今天的价格是多少？
iShares Total USD Fixed Income Market ETF股票今天的定价为48.84。它在48.84 - 48.84范围内交易，昨天的收盘价为48.83，交易量达到1。BTOT的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Total USD Fixed Income Market ETF股票是否支付股息？
iShares Total USD Fixed Income Market ETF目前的价值为48.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.32%和USD。实时查看图表以跟踪BTOT走势。
如何购买BTOT股票？
您可以以48.84的当前价格购买iShares Total USD Fixed Income Market ETF股票。订单通常设置在48.84或49.14附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BTOT的实时图表更新。
如何投资BTOT股票？
投资iShares Total USD Fixed Income Market ETF需要考虑年度范围48.53 - 50.98和当前价格48.84。许多人在以48.84或49.14下订单之前，会比较0.16%和。实时查看BTOT价格图表，了解每日变化。
iShares Total USD Fixed Income Market ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Total USD Fixed Income Market ETF的最高价格是50.98。在48.53 - 50.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Total USD Fixed Income Market ETF的绩效。
iShares Total USD Fixed Income Market ETF股票的最低价格是多少？
iShares Total USD Fixed Income Market ETF（BTOT）的最低价格为48.53。将其与当前的48.84和48.53 - 50.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BTOT股票是什么时候拆分的？
iShares Total USD Fixed Income Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.83和-2.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.83
- 开盘价
- 48.84
- 卖价
- 48.84
- 买价
- 49.14
- 最低价
- 48.84
- 最高价
- 48.84
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- -2.88%
- 年变化
- -2.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%