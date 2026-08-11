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BTGD: STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF

22.53 USD 0.17 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BTGD за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.31, а максимальная — 22.65.

Следите за динамикой STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BTGD сегодня?

STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) сегодня оценивается на уровне 22.53. Инструмент торгуется в пределах 22.31 - 22.65, вчерашнее закрытие составило 22.70, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTGD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF?

STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF в настоящее время оценивается в 22.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -39.98% и USD. Отслеживайте движения BTGD на графике в реальном времени.

Как купить акции BTGD?

Вы можете купить акции STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) по текущей цене 22.53. Ордера обычно размещаются около 22.53 или 22.83, тогда как 58 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTGD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BTGD?

Инвестирование в STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF предполагает учет годового диапазона 19.11 - 48.83 и текущей цены 22.53. Многие сравнивают 11.20% и -26.68% перед размещением ордеров на 22.53 или 22.83. Изучайте ежедневные изменения цены BTGD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF?

Самая высокая цена STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) за последний год составила 48.83. Акции заметно колебались в пределах 19.11 - 48.83, сравнение с 22.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF?

Самая низкая цена STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) за год составила 19.11. Сравнение с текущими 22.53 и 19.11 - 48.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTGD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BTGD?

В прошлом STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.70 и -39.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.31 22.65
Годовой диапазон
19.11 48.83
Предыдущее закрытие
22.70
Open
22.49
Bid
22.53
Ask
22.83
Low
22.31
High
22.65
Объем
58
Дневное изменение
-0.75%
Месячное изменение
11.20%
6-месячное изменение
-26.68%
Годовое изменение
-39.98%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%