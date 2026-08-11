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BTGD: STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF
Курс BTGD за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.31, а максимальная — 22.65.
Следите за динамикой STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BTGD сегодня?
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) сегодня оценивается на уровне 22.53. Инструмент торгуется в пределах 22.31 - 22.65, вчерашнее закрытие составило 22.70, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTGD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF?
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF в настоящее время оценивается в 22.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -39.98% и USD. Отслеживайте движения BTGD на графике в реальном времени.
Как купить акции BTGD?
Вы можете купить акции STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) по текущей цене 22.53. Ордера обычно размещаются около 22.53 или 22.83, тогда как 58 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTGD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BTGD?
Инвестирование в STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF предполагает учет годового диапазона 19.11 - 48.83 и текущей цены 22.53. Многие сравнивают 11.20% и -26.68% перед размещением ордеров на 22.53 или 22.83. Изучайте ежедневные изменения цены BTGD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF?
Самая высокая цена STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) за последний год составила 48.83. Акции заметно колебались в пределах 19.11 - 48.83, сравнение с 22.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF?
Самая низкая цена STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) за год составила 19.11. Сравнение с текущими 22.53 и 19.11 - 48.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTGD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BTGD?
В прошлом STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.70 и -39.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.70
- Open
- 22.49
- Bid
- 22.53
- Ask
- 22.83
- Low
- 22.31
- High
- 22.65
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- 11.20%
- 6-месячное изменение
- -26.68%
- Годовое изменение
- -39.98%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%