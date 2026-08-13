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BTGD: STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF

22.24 USD 0.29 (1.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BTGD汇率已更改-1.29%。当日，交易品种以低点22.12和高点22.69进行交易。

关注STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

BTGD股票今天的价格是多少？

STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF股票今天的定价为22.24。它在22.12 - 22.69范围内交易，昨天的收盘价为22.53，交易量达到42。BTGD的实时价格图表显示了这些更新。

STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF股票是否支付股息？

STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF目前的价值为22.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-40.76%和USD。实时查看图表以跟踪BTGD走势。

如何购买BTGD股票？

您可以以22.24的当前价格购买STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF股票。订单通常设置在22.24或22.54附近，而42和-1.98%显示市场活动。立即关注BTGD的实时图表更新。

如何投资BTGD股票？

投资STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF需要考虑年度范围19.11 - 48.83和当前价格22.24。许多人在以22.24或22.54下订单之前，会比较9.77%和。实时查看BTGD价格图表，了解每日变化。

STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF的最高价格是48.83。在19.11 - 48.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF的绩效。

STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF股票的最低价格是多少？

STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF（BTGD）的最低价格为19.11。将其与当前的22.24和19.11 - 48.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTGD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BTGD股票是什么时候拆分的？

STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.53和-40.76%中可见。

日范围
22.12 22.69
年范围
19.11 48.83
前一天收盘价
22.53
开盘价
22.69
卖价
22.24
买价
22.54
最低价
22.12
最高价
22.69
交易量
42
日变化
-1.29%
月变化
9.77%
6个月变化
-27.63%
年变化
-40.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%