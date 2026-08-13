BTGD: STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF
今日BTGD汇率已更改-1.29%。当日，交易品种以低点22.12和高点22.69进行交易。
关注STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BTGD股票今天的价格是多少？
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF股票今天的定价为22.24。它在22.12 - 22.69范围内交易，昨天的收盘价为22.53，交易量达到42。BTGD的实时价格图表显示了这些更新。
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF股票是否支付股息？
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF目前的价值为22.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-40.76%和USD。实时查看图表以跟踪BTGD走势。
如何购买BTGD股票？
您可以以22.24的当前价格购买STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF股票。订单通常设置在22.24或22.54附近，而42和-1.98%显示市场活动。立即关注BTGD的实时图表更新。
如何投资BTGD股票？
投资STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF需要考虑年度范围19.11 - 48.83和当前价格22.24。许多人在以22.24或22.54下订单之前，会比较9.77%和。实时查看BTGD价格图表，了解每日变化。
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF的最高价格是48.83。在19.11 - 48.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF的绩效。
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF股票的最低价格是多少？
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF（BTGD）的最低价格为19.11。将其与当前的22.24和19.11 - 48.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTGD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BTGD股票是什么时候拆分的？
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.53和-40.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.53
- 开盘价
- 22.69
- 卖价
- 22.24
- 买价
- 22.54
- 最低价
- 22.12
- 最高价
- 22.69
- 交易量
- 42
- 日变化
- -1.29%
- 月变化
- 9.77%
- 6个月变化
- -27.63%
- 年变化
- -40.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%