Курс BTCI за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.33, а максимальная — 28.83.

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