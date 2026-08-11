КотировкиРазделы
Валюты / BTCI
Назад в Рынок акций США

BTCI: NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF

28.44 USD 0.38 (1.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BTCI за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.33, а максимальная — 28.83.

Следите за динамикой NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BTCI сегодня?

NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) сегодня оценивается на уровне 28.44. Инструмент торгуется в пределах 28.33 - 28.83, вчерашнее закрытие составило 28.82, а торговый объем достиг 723. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTCI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF?

NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF в настоящее время оценивается в 28.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -50.92% и USD. Отслеживайте движения BTCI на графике в реальном времени.

Как купить акции BTCI?

Вы можете купить акции NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) по текущей цене 28.44. Ордера обычно размещаются около 28.44 или 28.74, тогда как 723 и -1.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTCI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BTCI?

Инвестирование в NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF предполагает учет годового диапазона 26.52 - 64.03 и текущей цены 28.44. Многие сравнивают 2.08% и -11.35% перед размещением ордеров на 28.44 или 28.74. Изучайте ежедневные изменения цены BTCI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF?

Самая высокая цена NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) за последний год составила 64.03. Акции заметно колебались в пределах 26.52 - 64.03, сравнение с 28.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF?

Самая низкая цена NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) за год составила 26.52. Сравнение с текущими 28.44 и 26.52 - 64.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTCI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BTCI?

В прошлом NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.82 и -50.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.33 28.83
Годовой диапазон
26.52 64.03
Предыдущее закрытие
28.82
Open
28.80
Bid
28.44
Ask
28.74
Low
28.33
High
28.83
Объем
723
Дневное изменение
-1.32%
Месячное изменение
2.08%
6-месячное изменение
-11.35%
Годовое изменение
-50.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%