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BTCI: NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF
Курс BTCI за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.33, а максимальная — 28.83.
Следите за динамикой NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BTCI сегодня?
NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) сегодня оценивается на уровне 28.44. Инструмент торгуется в пределах 28.33 - 28.83, вчерашнее закрытие составило 28.82, а торговый объем достиг 723. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTCI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF?
NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF в настоящее время оценивается в 28.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -50.92% и USD. Отслеживайте движения BTCI на графике в реальном времени.
Как купить акции BTCI?
Вы можете купить акции NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) по текущей цене 28.44. Ордера обычно размещаются около 28.44 или 28.74, тогда как 723 и -1.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTCI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BTCI?
Инвестирование в NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF предполагает учет годового диапазона 26.52 - 64.03 и текущей цены 28.44. Многие сравнивают 2.08% и -11.35% перед размещением ордеров на 28.44 или 28.74. Изучайте ежедневные изменения цены BTCI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF?
Самая высокая цена NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) за последний год составила 64.03. Акции заметно колебались в пределах 26.52 - 64.03, сравнение с 28.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF?
Самая низкая цена NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) за год составила 26.52. Сравнение с текущими 28.44 и 26.52 - 64.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTCI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BTCI?
В прошлом NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.82 и -50.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.82
- Open
- 28.80
- Bid
- 28.44
- Ask
- 28.74
- Low
- 28.33
- High
- 28.83
- Объем
- 723
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- 2.08%
- 6-месячное изменение
- -11.35%
- Годовое изменение
- -50.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%