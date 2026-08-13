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BTCI: NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF

28.24 USD 0.20 (0.70%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BTCI汇率已更改-0.70%。当日，交易品种以低点28.13和高点28.52进行交易。

关注NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

BTCI股票今天的价格是多少？

NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF股票今天的定价为28.24。它在28.13 - 28.52范围内交易，昨天的收盘价为28.44，交易量达到546。BTCI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF股票是否支付股息？

NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF目前的价值为28.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.27%和USD。实时查看图表以跟踪BTCI走势。

如何购买BTCI股票？

您可以以28.24的当前价格购买NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF股票。订单通常设置在28.24或28.54附近，而546和-0.74%显示市场活动。立即关注BTCI的实时图表更新。

如何投资BTCI股票？

投资NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF需要考虑年度范围26.52 - 64.03和当前价格28.24。许多人在以28.24或28.54下订单之前，会比较1.36%和。实时查看BTCI价格图表，了解每日变化。

NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF的最高价格是64.03。在26.52 - 64.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF的绩效。

NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF股票的最低价格是多少？

NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF（BTCI）的最低价格为26.52。将其与当前的28.24和26.52 - 64.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTCI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BTCI股票是什么时候拆分的？

NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.44和-51.27%中可见。

日范围
28.13 28.52
年范围
26.52 64.03
前一天收盘价
28.44
开盘价
28.45
卖价
28.24
买价
28.54
最低价
28.13
最高价
28.52
交易量
546
日变化
-0.70%
月变化
1.36%
6个月变化
-11.97%
年变化
-51.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%