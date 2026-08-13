BTCI: NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF
今日BTCI汇率已更改-0.70%。当日，交易品种以低点28.13和高点28.52进行交易。
关注NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BTCI股票今天的价格是多少？
NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF股票今天的定价为28.24。它在28.13 - 28.52范围内交易，昨天的收盘价为28.44，交易量达到546。BTCI的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF股票是否支付股息？
NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF目前的价值为28.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.27%和USD。实时查看图表以跟踪BTCI走势。
如何购买BTCI股票？
您可以以28.24的当前价格购买NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF股票。订单通常设置在28.24或28.54附近，而546和-0.74%显示市场活动。立即关注BTCI的实时图表更新。
如何投资BTCI股票？
投资NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF需要考虑年度范围26.52 - 64.03和当前价格28.24。许多人在以28.24或28.54下订单之前，会比较1.36%和。实时查看BTCI价格图表，了解每日变化。
NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF的最高价格是64.03。在26.52 - 64.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF的绩效。
NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF股票的最低价格是多少？
NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF（BTCI）的最低价格为26.52。将其与当前的28.24和26.52 - 64.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTCI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BTCI股票是什么时候拆分的？
NEOS ETF Trust - NEOS Bitcoin High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.44和-51.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.44
- 开盘价
- 28.45
- 卖价
- 28.24
- 买价
- 28.54
- 最低价
- 28.13
- 最高价
- 28.52
- 交易量
- 546
- 日变化
- -0.70%
- 月变化
- 1.36%
- 6个月变化
- -11.97%
- 年变化
- -51.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%