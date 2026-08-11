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BTCC: Grayscale Bitcoin Covered Call ETF
Курс BTCC за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.10, а максимальная — 13.23.
Следите за динамикой Grayscale Bitcoin Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BTCC сегодня?
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) сегодня оценивается на уровне 13.10. Инструмент торгуется в пределах 13.10 - 13.23, вчерашнее закрытие составило 13.18, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTCC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Bitcoin Covered Call ETF?
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF в настоящее время оценивается в 13.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.11% и USD. Отслеживайте движения BTCC на графике в реальном времени.
Как купить акции BTCC?
Вы можете купить акции Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) по текущей цене 13.10. Ордера обычно размещаются около 13.10 или 13.40, тогда как 13 и -0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTCC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BTCC?
Инвестирование в Grayscale Bitcoin Covered Call ETF предполагает учет годового диапазона 12.31 - 33.63 и текущей цены 13.10. Многие сравнивают 2.10% и -17.40% перед размещением ордеров на 13.10 или 13.40. Изучайте ежедневные изменения цены BTCC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Bitcoin Covered Call ETF?
Самая высокая цена Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) за последний год составила 33.63. Акции заметно колебались в пределах 12.31 - 33.63, сравнение с 13.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Bitcoin Covered Call ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Bitcoin Covered Call ETF?
Самая низкая цена Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) за год составила 12.31. Сравнение с текущими 13.10 и 12.31 - 33.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTCC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BTCC?
В прошлом Grayscale Bitcoin Covered Call ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.18 и -60.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.18
- Open
- 13.18
- Bid
- 13.10
- Ask
- 13.40
- Low
- 13.10
- High
- 13.23
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- 2.10%
- 6-месячное изменение
- -17.40%
- Годовое изменение
- -60.11%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%