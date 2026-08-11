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BTCC: Grayscale Bitcoin Covered Call ETF

13.10 USD 0.08 (0.61%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BTCC за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.10, а максимальная — 13.23.

Следите за динамикой Grayscale Bitcoin Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BTCC сегодня?

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) сегодня оценивается на уровне 13.10. Инструмент торгуется в пределах 13.10 - 13.23, вчерашнее закрытие составило 13.18, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTCC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Bitcoin Covered Call ETF?

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF в настоящее время оценивается в 13.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.11% и USD. Отслеживайте движения BTCC на графике в реальном времени.

Как купить акции BTCC?

Вы можете купить акции Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) по текущей цене 13.10. Ордера обычно размещаются около 13.10 или 13.40, тогда как 13 и -0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTCC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BTCC?

Инвестирование в Grayscale Bitcoin Covered Call ETF предполагает учет годового диапазона 12.31 - 33.63 и текущей цены 13.10. Многие сравнивают 2.10% и -17.40% перед размещением ордеров на 13.10 или 13.40. Изучайте ежедневные изменения цены BTCC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Bitcoin Covered Call ETF?

Самая высокая цена Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) за последний год составила 33.63. Акции заметно колебались в пределах 12.31 - 33.63, сравнение с 13.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Bitcoin Covered Call ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Bitcoin Covered Call ETF?

Самая низкая цена Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) за год составила 12.31. Сравнение с текущими 13.10 и 12.31 - 33.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTCC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BTCC?

В прошлом Grayscale Bitcoin Covered Call ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.18 и -60.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.10 13.23
Годовой диапазон
12.31 33.63
Предыдущее закрытие
13.18
Open
13.18
Bid
13.10
Ask
13.40
Low
13.10
High
13.23
Объем
13
Дневное изменение
-0.61%
Месячное изменение
2.10%
6-месячное изменение
-17.40%
Годовое изменение
-60.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%