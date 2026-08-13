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BTCC: Grayscale Bitcoin Covered Call ETF

13.02 USD 0.08 (0.61%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BTCC汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点13.01和高点13.16进行交易。

关注Grayscale Bitcoin Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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常见问题解答

BTCC股票今天的价格是多少？

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF股票今天的定价为13.02。它在13.01 - 13.16范围内交易，昨天的收盘价为13.10，交易量达到39。BTCC的实时价格图表显示了这些更新。

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF股票是否支付股息？

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF目前的价值为13.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.35%和USD。实时查看图表以跟踪BTCC走势。

如何购买BTCC股票？

您可以以13.02的当前价格购买Grayscale Bitcoin Covered Call ETF股票。订单通常设置在13.02或13.32附近，而39和-1.06%显示市场活动。立即关注BTCC的实时图表更新。

如何投资BTCC股票？

投资Grayscale Bitcoin Covered Call ETF需要考虑年度范围12.31 - 33.63和当前价格13.02。许多人在以13.02或13.32下订单之前，会比较1.48%和。实时查看BTCC价格图表，了解每日变化。

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Grayscale Bitcoin Covered Call ETF的最高价格是33.63。在12.31 - 33.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale Bitcoin Covered Call ETF的绩效。

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF股票的最低价格是多少？

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF（BTCC）的最低价格为12.31。将其与当前的13.02和12.31 - 33.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTCC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BTCC股票是什么时候拆分的？

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.10和-60.35%中可见。

日范围
13.01 13.16
年范围
12.31 33.63
前一天收盘价
13.10
开盘价
13.16
卖价
13.02
买价
13.32
最低价
13.01
最高价
13.16
交易量
39
日变化
-0.61%
月变化
1.48%
6个月变化
-17.91%
年变化
-60.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%