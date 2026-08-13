BTCC: Grayscale Bitcoin Covered Call ETF
今日BTCC汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点13.01和高点13.16进行交易。
关注Grayscale Bitcoin Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BTCC股票今天的价格是多少？
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF股票今天的定价为13.02。它在13.01 - 13.16范围内交易，昨天的收盘价为13.10，交易量达到39。BTCC的实时价格图表显示了这些更新。
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF股票是否支付股息？
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF目前的价值为13.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.35%和USD。实时查看图表以跟踪BTCC走势。
如何购买BTCC股票？
您可以以13.02的当前价格购买Grayscale Bitcoin Covered Call ETF股票。订单通常设置在13.02或13.32附近，而39和-1.06%显示市场活动。立即关注BTCC的实时图表更新。
如何投资BTCC股票？
投资Grayscale Bitcoin Covered Call ETF需要考虑年度范围12.31 - 33.63和当前价格13.02。许多人在以13.02或13.32下订单之前，会比较1.48%和。实时查看BTCC价格图表，了解每日变化。
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Grayscale Bitcoin Covered Call ETF的最高价格是33.63。在12.31 - 33.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale Bitcoin Covered Call ETF的绩效。
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF股票的最低价格是多少？
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF（BTCC）的最低价格为12.31。将其与当前的13.02和12.31 - 33.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTCC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BTCC股票是什么时候拆分的？
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.10和-60.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.10
- 开盘价
- 13.16
- 卖价
- 13.02
- 买价
- 13.32
- 最低价
- 13.01
- 最高价
- 13.16
- 交易量
- 39
- 日变化
- -0.61%
- 月变化
- 1.48%
- 6个月变化
- -17.91%
- 年变化
- -60.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%