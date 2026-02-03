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BST: BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest

49.14 USD 0.34 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BST за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.91, а максимальная — 49.28.

Следите за динамикой BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BST сегодня?

BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest (BST) сегодня оценивается на уровне 49.14. Инструмент торгуется в пределах 48.91 - 49.28, вчерашнее закрытие составило 48.80, а торговый объем достиг 94. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BST в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest?

BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 49.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.72% и USD. Отслеживайте движения BST на графике в реальном времени.

Как купить акции BST?

Вы можете купить акции BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest (BST) по текущей цене 49.14. Ордера обычно размещаются около 49.14 или 49.44, тогда как 94 и 0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BST на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BST?

Инвестирование в BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 34.86 - 51.30 и текущей цены 49.14. Многие сравнивают 5.86% и 24.06% перед размещением ордеров на 49.14 или 49.44. Изучайте ежедневные изменения цены BST на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest?

Самая высокая цена BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest (BST) за последний год составила 51.30. Акции заметно колебались в пределах 34.86 - 51.30, сравнение с 48.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest?

Самая низкая цена BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest (BST) за год составила 34.86. Сравнение с текущими 49.14 и 34.86 - 51.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BST во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BST?

В прошлом BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.80 и 24.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.91 49.28
Годовой диапазон
34.86 51.30
Предыдущее закрытие
48.80
Open
48.91
Bid
49.14
Ask
49.44
Low
48.91
High
49.28
Объем
94
Дневное изменение
0.70%
Месячное изменение
5.86%
6-месячное изменение
24.06%
Годовое изменение
24.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%