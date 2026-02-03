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BST: BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest
Курс BST за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.91, а максимальная — 49.28.
Следите за динамикой BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BST
- Weekly Closed-End Fund Roundup: August 2, 2026
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- TDV: An AI-Driven Dividend Growth ETF Emerges (BATS:TDV)
- My Income Portfolio–Boosting Returns
- Dividend Harvesting Portfolio Week 279:$27,900 Allocated, $3,136.31 In Projected Dividends
- BST: Anthropic IPO And Large Dividend Boost Ahead (NYSE:BST)
- BST: 6% Yield On Tech Assets, 11% Discount (NYSE:BST)
- Mega Dividends And Growth: Win Big With Up To 11% Yield
- My Income Portfolio - Looking For Dividends
- Dividend Income Update Q1 2026
- Waiting On Social Security? This Portfolio Could Generate $128,000 A Year
- Dividend Income Update Q2, Q3, Q4 2025
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BST сегодня?
BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest (BST) сегодня оценивается на уровне 49.14. Инструмент торгуется в пределах 48.91 - 49.28, вчерашнее закрытие составило 48.80, а торговый объем достиг 94. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BST в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest?
BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 49.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.72% и USD. Отслеживайте движения BST на графике в реальном времени.
Как купить акции BST?
Вы можете купить акции BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest (BST) по текущей цене 49.14. Ордера обычно размещаются около 49.14 или 49.44, тогда как 94 и 0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BST на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BST?
Инвестирование в BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 34.86 - 51.30 и текущей цены 49.14. Многие сравнивают 5.86% и 24.06% перед размещением ордеров на 49.14 или 49.44. Изучайте ежедневные изменения цены BST на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest?
Самая высокая цена BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest (BST) за последний год составила 51.30. Акции заметно колебались в пределах 34.86 - 51.30, сравнение с 48.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest?
Самая низкая цена BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest (BST) за год составила 34.86. Сравнение с текущими 49.14 и 34.86 - 51.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BST во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BST?
В прошлом BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.80 и 24.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.80
- Open
- 48.91
- Bid
- 49.14
- Ask
- 49.44
- Low
- 48.91
- High
- 49.28
- Объем
- 94
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- 5.86%
- 6-месячное изменение
- 24.06%
- Годовое изменение
- 24.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%