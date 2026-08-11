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BRKW: Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

41.46 USD 0.60 (1.47%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BRKW за сегодня изменился на 1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.46, а максимальная — 42.26.

Следите за динамикой Roundhill BRKB WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BRKW сегодня?

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) сегодня оценивается на уровне 41.46. Инструмент торгуется в пределах 41.46 - 42.26, вчерашнее закрытие составило 40.86, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRKW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill BRKB WeeklyPay ETF?

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 41.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.73% и USD. Отслеживайте движения BRKW на графике в реальном времени.

Как купить акции BRKW?

Вы можете купить акции Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) по текущей цене 41.46. Ордера обычно размещаются около 41.46 или 41.76, тогда как 10 и -1.89% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRKW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BRKW?

Инвестирование в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 37.43 - 49.10 и текущей цены 41.46. Многие сравнивают 2.04% и 0.63% перед размещением ордеров на 41.46 или 41.76. Изучайте ежедневные изменения цены BRKW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill BRKB WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) за последний год составила 49.10. Акции заметно колебались в пределах 37.43 - 49.10, сравнение с 40.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill BRKB WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill BRKB WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) за год составила 37.43. Сравнение с текущими 41.46 и 37.43 - 49.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRKW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BRKW?

В прошлом Roundhill BRKB WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.86 и -14.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.46 42.26
Годовой диапазон
37.43 49.10
Предыдущее закрытие
40.86
Open
42.26
Bid
41.46
Ask
41.76
Low
41.46
High
42.26
Объем
10
Дневное изменение
1.47%
Месячное изменение
2.04%
6-месячное изменение
0.63%
Годовое изменение
-14.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%