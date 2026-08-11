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BRKW: Roundhill BRKB WeeklyPay ETF
Курс BRKW за сегодня изменился на 1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.46, а максимальная — 42.26.
Следите за динамикой Roundhill BRKB WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BRKW сегодня?
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) сегодня оценивается на уровне 41.46. Инструмент торгуется в пределах 41.46 - 42.26, вчерашнее закрытие составило 40.86, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRKW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill BRKB WeeklyPay ETF?
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 41.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.73% и USD. Отслеживайте движения BRKW на графике в реальном времени.
Как купить акции BRKW?
Вы можете купить акции Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) по текущей цене 41.46. Ордера обычно размещаются около 41.46 или 41.76, тогда как 10 и -1.89% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRKW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BRKW?
Инвестирование в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 37.43 - 49.10 и текущей цены 41.46. Многие сравнивают 2.04% и 0.63% перед размещением ордеров на 41.46 или 41.76. Изучайте ежедневные изменения цены BRKW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill BRKB WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) за последний год составила 49.10. Акции заметно колебались в пределах 37.43 - 49.10, сравнение с 40.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill BRKB WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill BRKB WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) за год составила 37.43. Сравнение с текущими 41.46 и 37.43 - 49.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRKW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BRKW?
В прошлом Roundhill BRKB WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.86 и -14.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.86
- Open
- 42.26
- Bid
- 41.46
- Ask
- 41.76
- Low
- 41.46
- High
- 42.26
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 1.47%
- Месячное изменение
- 2.04%
- 6-месячное изменение
- 0.63%
- Годовое изменение
- -14.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%