报价部分
货币 / BRKW
回到股票

BRKW: Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

40.75 USD 0.71 (1.71%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BRKW汇率已更改-1.71%。当日，交易品种以低点40.71和高点41.09进行交易。

关注Roundhill BRKB WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BRKW股票今天的价格是多少？

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF股票今天的定价为40.75。它在40.71 - 41.09范围内交易，昨天的收盘价为41.46，交易量达到3。BRKW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF目前的价值为40.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.19%和USD。实时查看图表以跟踪BRKW走势。

如何购买BRKW股票？

您可以以40.75的当前价格购买Roundhill BRKB WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在40.75或41.05附近，而3和-0.83%显示市场活动。立即关注BRKW的实时图表更新。

如何投资BRKW股票？

投资Roundhill BRKB WeeklyPay ETF需要考虑年度范围37.43 - 49.10和当前价格40.75。许多人在以40.75或41.05下订单之前，会比较0.30%和。实时查看BRKW价格图表，了解每日变化。

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill BRKB WeeklyPay ETF的最高价格是49.10。在37.43 - 49.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill BRKB WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF（BRKW）的最低价格为37.43。将其与当前的40.75和37.43 - 49.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRKW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BRKW股票是什么时候拆分的？

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.46和-16.19%中可见。

日范围
40.71 41.09
年范围
37.43 49.10
前一天收盘价
41.46
开盘价
41.09
卖价
40.75
买价
41.05
最低价
40.71
最高价
41.09
交易量
3
日变化
-1.71%
月变化
0.30%
6个月变化
-1.09%
年变化
-16.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%