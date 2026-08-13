BRKW: Roundhill BRKB WeeklyPay ETF
今日BRKW汇率已更改-1.71%。当日，交易品种以低点40.71和高点41.09进行交易。
关注Roundhill BRKB WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BRKW股票今天的价格是多少？
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF股票今天的定价为40.75。它在40.71 - 41.09范围内交易，昨天的收盘价为41.46，交易量达到3。BRKW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF目前的价值为40.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.19%和USD。实时查看图表以跟踪BRKW走势。
如何购买BRKW股票？
您可以以40.75的当前价格购买Roundhill BRKB WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在40.75或41.05附近，而3和-0.83%显示市场活动。立即关注BRKW的实时图表更新。
如何投资BRKW股票？
投资Roundhill BRKB WeeklyPay ETF需要考虑年度范围37.43 - 49.10和当前价格40.75。许多人在以40.75或41.05下订单之前，会比较0.30%和。实时查看BRKW价格图表，了解每日变化。
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill BRKB WeeklyPay ETF的最高价格是49.10。在37.43 - 49.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill BRKB WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF（BRKW）的最低价格为37.43。将其与当前的40.75和37.43 - 49.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRKW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BRKW股票是什么时候拆分的？
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.46和-16.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.46
- 开盘价
- 41.09
- 卖价
- 40.75
- 买价
- 41.05
- 最低价
- 40.71
- 最高价
- 41.09
- 交易量
- 3
- 日变化
- -1.71%
- 月变化
- 0.30%
- 6个月变化
- -1.09%
- 年变化
- -16.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%