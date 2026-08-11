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BRES: Burney U.S. Equity Select ETF

27.46 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BRES за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.43, а максимальная — 27.47.

Следите за динамикой Burney U.S. Equity Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BRES сегодня?

Burney U.S. Equity Select ETF (BRES) сегодня оценивается на уровне 27.46. Инструмент торгуется в пределах 27.43 - 27.47, вчерашнее закрытие составило 27.48, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRES в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Burney U.S. Equity Select ETF?

Burney U.S. Equity Select ETF в настоящее время оценивается в 27.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.02% и USD. Отслеживайте движения BRES на графике в реальном времени.

Как купить акции BRES?

Вы можете купить акции Burney U.S. Equity Select ETF (BRES) по текущей цене 27.46. Ордера обычно размещаются около 27.46 или 27.76, тогда как 53 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRES на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BRES?

Инвестирование в Burney U.S. Equity Select ETF предполагает учет годового диапазона 23.26 - 28.02 и текущей цены 27.46. Многие сравнивают 2.12% и 10.68% перед размещением ордеров на 27.46 или 27.76. Изучайте ежедневные изменения цены BRES на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Burney U.S. Equity Select ETF?

Самая высокая цена Burney U.S. Equity Select ETF (BRES) за последний год составила 28.02. Акции заметно колебались в пределах 23.26 - 28.02, сравнение с 27.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Burney U.S. Equity Select ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Burney U.S. Equity Select ETF?

Самая низкая цена Burney U.S. Equity Select ETF (BRES) за год составила 23.26. Сравнение с текущими 27.46 и 23.26 - 28.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRES во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BRES?

В прошлом Burney U.S. Equity Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.48 и 10.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.43 27.47
Годовой диапазон
23.26 28.02
Предыдущее закрытие
27.48
Open
27.43
Bid
27.46
Ask
27.76
Low
27.43
High
27.47
Объем
53
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
2.12%
6-месячное изменение
10.68%
Годовое изменение
10.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%